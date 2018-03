Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo nelle FP1 del Gp del Qatar, classe MotoGP. Il forlivese della Ducati, sulla pista di Losail, ha girato in 1’55”366. Secondo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi, staccato di solo 61 millesimi, che ha preceduto la Honda del campione del Mondo Marc Marquez, terzo a 3 decimi dal ducatista. L’altro pilota Ducati Jorge Lorenzo è 5°, a mezzo secondo dal compagno di squadra. Lo spagnolo ha lamentato dei problemi di posizionamento della sella nel corso della sessione e se n’è lamentato con i tecnici al box. Davanti a lui si è piazzata la Suzuki di Andrea Iannone, staccato di 4 decimi. Indietro i compagni di squadra di Rossi e Marquez, Maverick Vinales e Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha è 11°, proprio davanti al connazionale della Honda. Per quanto riguarda gli altri italiani, Danilo Petrucci con la Ducati Pramac ha ottenuto il 9° tempo, mentre il campione del Mondo Moto2 in carica e debuttante in MotoGP Franco Morbidelli, occupa il 21° posto con la Honda del Team Marc VDS.

Anche per la prima sessione delll’anno della classe regina, come già per la Moto2, si è girato in condizioni di cielo parzialmente nuvoloso che ha contribuito ad abbassare le temperature e a permettere un maggior refrigerio per i piloti. Prove che comunque sono state utili sopratutto per prendere i primi riferimenti in staccata, dal momento che i momenti cruciali del week-end, ovvero le qualifiche e la gara, avranno luogo in serata, sotto la luce dei riflettori, quando sicuramente le temperature saranno ben più basse.

In quest’ottica, sarà ben più indicativa la FP2 del pomeriggio, dove potremo realmente avere una prima vera impressione sui valori in campo in questa primo appuntamento stagionale. Da non perdere, quindi, la diretta della sessione pomeridiana, che sarà trasmessa su Sky Sport 2 e Sky Sport MotoGP a partire dalle 17:05.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR – 1. A.Dovizioso (ITA-Ducati) 1’55”366: 2. V.Rossi (ITA-Yamaha) +0’061; 3. M.Marquez (SPA-Honda) +0”377; 4. A.Iannone (ITA-Suzuki) +0”450; 5. J.Lorenzo (SPA-Ducati) +0”522; 6. J.Zarco (FRA-Yamaha) +0”577; 7. C.Crutchlow (GBR-Honda) +0”623; 8. A.Rins (SPA-Suzuki) +0”631; 9. D.Petrucci (ITA-Ducati) +0”710; 10. T.Rabat (SPA-Ducati) +0”745.