Un lutto colpisce il mondo della MotoGP. Ralf Waldmann, uno dei più acerrimi rivali di Max Biaggi nella 250, è scomparso all’improvviso, all’età di 51 anni. Ancora da stabilire le cause del decesso: l’ipotesi più accreditata è quella del malore. Dalle notizie di cui disponiamo, l’ex pilota è stato ritrovato privo di vita dalla compagna nella sua casa di Ennepetal, in Germania.

LA CARRIERA – Ralf Waldmann era nato ad Hagen (Germania) nel 1966 e aveva esordito nel mondiale nel 1986, nella classe 80cc. I suoi successi più importanti sono arrivati nella seconda metà degli anni ’90 nella classe 250, nella quale è stato per due anni consecutivi, nel 1996 e 1997, vice campione del mondo alle spalle di Max Biaggi. Il 1998 fu l’anno del salto in 500, in sella alla Modenas di kenny Robers, anche se la sua avventura nella classe regina durò una sola stagione. L’anno successivo il tedesco fece infatti ritorno nella quarto di litro, classe in cui chiuse la carriera nel 2002. All’attivo, nella carriera di Ralf Waldmann ci sono 169 Gran Premi disputati nel motomondiale, con 20 vittorie conquistate e 50 podi.

Da segnalare nel 2009 un suo clamoroso rientro, all’età di 43 anni, nel Gran Premio di Gran Bretagna della 250, dove in sella a un’Aprilia prese parte alla gara in sostituzione dell’infortunato Vladimir Leonov, senza però riuscire a terminare la gara. Waldmann era però sempre rimasto nell’ambiente del motociglisomo e recentemente aveva collaborato con Eurosport come commentatore della Moto2.

Alla famiglia del pilota tedesco vanno le nostre condoglianze.