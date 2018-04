Bradley Ray concede il bis. Dopo essersi già aggiudicato gara 1 nella giornata di ieri, il pilota della Suzuki si è aggiudicato anche gara 2 del GP di Donington, round di apertura della British Superbike 2018, disputata in condizioni di pista umida. Il giovane inglese, in questo week end inaugurale del campionato, ha chiarito a tutti gli avversari che per conquistare il titolo, ci sarà da fare i conti con lui.

L’unico che ha provato a resistere al dominio di Ray, in gara 2, è stato Leon Haslam, 2° classificato con la sua Kawasaki a poco più di 3” dal vincitore. Ultimo gradino del podio per la Honda di Dan Linfoot, staccato però di oltre 11”, mentre il campione uscente Shane Byrne (Ducati), si è dovuto accontentare della quinta posizione, preceduto anche dall’altra Kawasaki di Danny Buchan, che lo ha beffato dopo un lungo duello per il 4°posto.

Alla partenza, Ray dimostra di trovarsi subito a suo agio in condizioni di pista umida e va subito al comando. Solo Linfoot riesce a tenergli testa e i due transitano insieme sul traguardo al termine del 1° giro. Al 3° posto c’è Haslam, solitario, mentre tutti gli altri accusano immediatamente pesanti distacchi e perdono subito contatto dal vertice. A guidare il gruppone in lotta per il 4° posto è Buchan, che al 2° giro scavalca Shane Byrne e prova a inseguire il podio. I due si staccano ben presto dal resto degli inseguitori, tutti in grossa difficoltà su pista umida, e ai quali non resta che battagliare per la sesta posizione.

Il leader della corsa riesce a liberarsi ben presto anche della compagnia di Linfoot e a impostare una gara in solitaria. Il pilota della Honda, all’8° giro, viene raggiunto da Haslam, che dopo un inizio gara guardingo, ha aumentato il proprio passo ed è nettamente più veloce del rivale. Il pilota della Kawasaki impiega poche curve per scavalcare il rivale, in grossa crisi di gomme, e a provare a lanciarsi all’inseguimento di Ray, dal quale però accusa 5” di distacco.

Più staccati, Buchan e Byrne ingaggiano una bel duello per il 4° posto, mentre al 9° passaggio esce di scena la Yamaha di James Ellison, che occupava la sesta posizione, a causa di una scivolata.

Negli ultimi giri, Haslam, che ha scelto una mescola di pneumatici più dura, è più competitivo rispetto a Ray e realizza a più riprese il giro più veloce della gara nel tentativo di avvicinarsi al rivale, ma il pilota della Suzuki risponde ai suoi tempi e lo costringe negli ultimi giri a tirare i remi in barca e ad accontentarsi del 2° posto. Il giovane inglese taglia vittorioso il traguardo davanti ad Haslam, Linfoot, e Buchan, che riesce a resistere all’assalto finale di Byrne nella lotta per il 4° posto.

CLASSIFICA GARA 2 DONINGTON – 1. B.Ray in 28’00”955; 2. L.Hasklam (Kawasaki) +3”450; 3. D.Linfoot (Honda) +11”444; 4. D.Buchan (Kawasaki) +19”672; 5. S.Byrne (Ducati) +19”903; 6. C.Iddon (BMW) +30”176; 7. G.Irwin (Ducati) +30”177; 8. L.Mossey (Kawasaki) +31”108; J.O’Halloran +31”416; 10. M.Laverty (BMW) +32”125.

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI – 1. B.Ray 50 punti; 2. S.Byrne 31; 3. D.Linfoot 29; 4. L.Haslam 27; 5. L.Mossey e G.Irwin 19; 7. J.O’Halloran, D.Buchan e J.Ellison 16; 10. M.Laverty 12.

PROSSIMA GARA – GP Brands Hatch Indy, 13-15 aprile.