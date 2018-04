Dove vedere GP Baku F1 in diretta TV e streaming gratis oggi 29 aprile. In chiaro su TV8?

Dove vedere GP Baku F1 in diretta TV e streaming gratis. Si avvicina il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta tappa del mondiale di Formula 1. Si corre dunque un’altra edizione del Gran Premio che l’anno scorso ha visto protagonisti i due rivali per il mondiale Hamilton e Vettel, quest’ultimo autore della famosa “ruotata” nei confronti dell’inglese. Un circuito ricco di insidie, in cui potrebbero esserci degli outsider come nella scorsa gara dove a trionfare inaspettatamente è stato Ricciardo alla guida della Red Bull. La classifica piloti dice che però in testa c’è la Ferrari di Sebastian Vettel con 54 punti. Nove lunghezze di vantaggio sul campione del mondo in carica Lewis Hamilton fermo a 45. Seguono più distaccati Bottas, Ricciardo e Raikkonen con rispettivamente 40, 37 e 30 punti. La gara del GP di Baku F1 prevede 51 giri avvincenti per un totale di 306,049 km poco oltre 6,003 m a giro.

Come visto dalle prove libere e dalle qualifiche sarà una lotta molto intensa per aggiudicarsi la vittoria. Ferrari, Mercedes e Red Bull si daranno battaglia fino al traguardo dell’ultimo giro. Andiamo dunque a capire come e Dove vedere GP Baku F1 in diretta TV e streaming gratis.

Dove vedere GP Baku F1 in diretta TV e streaming gratis

Il GP Baku F1 non verrà trasmesso in diretta in chiaro su TV8 ma solo successivamente in differita. Infatti la gara di Formula Uno in Azerbaijan nel circuito di Baku con partenza alle ore 14.10 sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva solo per gli abbonati Sky. L’emittente televisiva mostrerà in diretta tutto il weekend del massimo campionato a quattro ruote. Dove vedere il GP Baku F1 quindi? Sky darà dunque la possibilità di seguire la gara sui canali Sky Sport F1 Hd, il canale dedicato al mondiale di Formula Uno, e su Sky Sport 1. Sarà quindi possibile vedere la gara domenica 29 aprile con partenza alle 14.10 esclusivamente sui canali prima citati.

Inoltre Sky offre la possibilità agli utenti abbonati di seguire il GP Baku in diretta streaming gratis tramite Pc, smartphone e tablet con il servizio dedicato Sky Go.