La Formula 1 fa tappa in Cina per il terzo Gp stagionale: le Ferrari vanno a caccia della Pole Position per cercare la 3 vittoria su 3 gare mentre la Mercedes vuole rispondere per provare a vincere il Gp cinese.

Hamilton domina le libere ma la Ferrari è vicina. Dopo il secondo Gp stagionale in Bahrein dove ha trionfato Sebastian Vettel, la Formula 1 approda in Cina per il terzo round stagionale con Ferrari e Mercedes pronte a battagliare per la Pole Position. Dopo il primo turno di prove libere è Lewis Hamilton a mettersi davanti a Kimi Raikkonen con un ritardo di soli 7 millesimi: il finlandese vuole riscattare la brutta prestazione del Gp del Bahrein e dimostrare alla Ferrari che può lottare per il mondiale al pari di Vettel che si è fermato in 4 posizione ad un solo decimo dalla miglior prestazione firmata dal pilota inglese della Mercedes. Bottas si ferma in 3 posizione con un distacco di 33 centesimi ma davanti al tedesco della Ferrari: la lotta per la Pole Position è più aperta che mai con 4

piloti in pochi decimi.

Dove vedere le Qualifiche del Gp della Cina. Le qualifiche si prospettano davvero interessanti e Sky mette a disposizione il canale dedicato alla F1 per coprire l’intero evento nel pre e dopo qualifiche. Il via alle qualifiche sarà alle 8 di mattina e si potrà seguire la diretta sul canale 207. Inoltre, Sky offre ai proprio abbonati la possibilità di seguire la diretta in streaming delle prove sulla propria app Sky Go. Anche Tv8 darà la possibilità di vedere le qualifiche in differita alle ora 19.45.