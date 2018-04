La Formula 1 approda in Cina per il terzo round della stagione 2018 dopo la vittoria di Sebastian Vettel in Bahrein davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Hamilton migliore nelle FP1. E’ passata appena una settimana e già è tempo di tornare in pista per la Formula 1 che approda in Cina per il terzo Gp stagionale. Dopo le prime gare a comandare la classifica è la Ferrari con Sebastian Vettel che centra 2 vittorie su 2 davanti al rivale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma, dopo le prime sessioni di prove, è l’inglese della Mercedes a mettersi davanti a tutti segnando il tempo 1’33”999 staccando Kimi Raikkonen di 3 decimi. Il finlandese della Ferrari, dopo la delusione del Gp del Bahrein, vuole rifarsi e dimostrare al team il suo reale valore cercando di centrare la prima vittoria della stagione. Terzo posto per Valtteri Bottas che si prende un distacco di 4 decimi dal suo compagno di squadra mettendosi davanti ad entrambe le Red Bull con Ricciardo e Verstappen. Male nella prima sessione Vettel che ha chiuso la sessione al sesto posto lontano dal tempo della Mercedes. Dopo di loro ci sono Magnussen, Sainz, Grosjean e Hulkenberg che chiudono la Top Ten della FP1 condizionata negli ultimi minuti da un pò di pioggia scesa sulla pista.

Hamilton ancora più veloce, ma la Ferrari risponde. Anche nella seconda sessione Lewis Hamilton si prende la prima posizione dimostrando di essere molto veloce segnando il tempo 1’33”482 ma, a differenza della prima sessione, la Ferrari si trova molto vicina alla prestazione dell’inglese staccato di soli 7 millesimi dalla prestazione del campione del mondo in carica a dimostrazione che la Ferrari c’è e può lottare anche qui per la vittoria. Segue ancora una volta Bottas fermando il suo tempo a solo 33 centesimi dalla prestazione del suo compagno di team seguito da Vettel che ha migliorato notevolmente la sua prestazione chiudendo a solo 1 decimo di ritardo. opo di loro ci sono Verstappen, Hulkenberg, Magnussen, Sainz, Ricciardo e Alonso che chiudono la Top ten e questo primo giro di prove libere. La lotta si fa interessante con entrambe le Ferrari e Mercedes racchiuse in un solo decimo e non si può sapere chi domani potrà segnare la Pole Position.