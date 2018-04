Quello in programma nel prossimo weekend in Cina sarà solo il terzo GP stagionale di Formula 1 ma già si pensa al futuro con il mercato piloti sempre in fermento.

Nel 2019 la Ferrari avrà un nuovo pilota che affiancherà Vettel. Raikkonen è infatti vicino al ritiro e la Rossa ha bisogna di una guida esperta che possa affiancare il fuoriclasse tedesco. Ricciardo potrebbe essere il sostituto ideale. L’eventuale approdo dell’australiano in Ferrari potrebbe favorire ulteriori movimenti di piloti. Si libererebbe infatti un posto alla Red Bull che potrebbe essere occupato da Bottas. Quest’ultimo, “stufo” del dualismo con Hamilton alla Mercedes è nelle condizioni ideali per valutare altre offerte di team competitivi.

Kubica potrebbe ritrovare una manoposto con la Sauber Alfa Romeo. Alonso in caso di mancata crescita McLaren potrebbe tornare alla Mercedes e ricomporre il due con Hamilton, una super coppia da contrapporre a quella Ferrari per sviluppare ulteriormente una vettura già molto competitiva.

Attenzione alla variabile impazzita Verstappen che nel 2019 non si muoverà dalla Red Bull. In caso di mancata competitività della vettura nel 2020, l’olandese potrebbe cambiare squadra alimentando ulteriormente un mercato dei piloti sempre prodigo di novità e appassionante per i tifosi.