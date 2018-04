Ferrari in Cina con un nuovo fondo?

Dopo la preziosa vittoria ottenuta a Melbourne nel primo Gran Premio della stagione e la gara del Bahrain in arrivò nel fine settimana, la Ferrari si concentra sul futuro, continuando ad elaborare la vettura in vista dei prossimi appuntamenti. Una delle novità più importanti riguardanti gli aggiornamenti per continuare a competere con Mercedes è l’introduzione del nuovo fondo, che dovrebbe debuttare durante il Gran Premio di Cina. Il nuovo fondo dovrebbe permettere di sfruttare al meglio il passo lungo della vettura 2018 e renderla più stabile nelle curve a lunga percorrenza, garantendo un vantaggio complessivo dal punto di vista delle prestazioni. Infatti, al termine del weekend australiano, sia Vettel che Raikkonen avevano sottolineato come la Ferrari avesse un grande potenziale, tuttavia non ancora sfruttato al 100% dagli uomini di Maranello. Il vantaggio principale per Mercedes resta il motore, in grado di garantire prestazioni nettamente superiori alla concorrenza. Questo vantaggio si nota prevalentemente in qualifica, dove le Frecce d’argento possono sfruttare una nuova modalità (il Party mode), introdotto da quest’anno, che garantisce un ulteriore incremento di potenza al motore Mercedes già assolutamente performante. La sfida per il titolo 2018 è appena iniziata, gli aggiornamenti nel corso della stagione faranno la differenza, per questo motivo è fondamentale restare sul pezzo fino alla fine.