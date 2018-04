Formula 1, Gp Bahrain; il meccanico investito: “Sto bene, grazie a tutti”

Suo malgrado anche lui è finito nela carrellata dei protagonisti del Gran Premio del Bahrain andato in scena domenica scorsa.

Stiamo parlando di Francesco Cigarini, meccanico della Ferrari: al giro numero 36 Kimi Raikkonen rientra ai box per il suo pit stop, ma qualcosa va storto; la sua gomma posteriore sinistra non si sgancia e, al momento di ripartire, Raikkonen, probabilmente non avvisto correttamente, finisce col travolgere il povero meccanico.

Il finlandese è costretto al ritiro e mentre torna ai box furioso non può far altro che notare il povero Cigarini che si contorce a terra per il dolore; il meccanico viene portato via in barella e immediatamente ricoverato all’ospedale del Bahrain, dove gli viene riscontrata la doppia frattura di tibia e perone.

Immediatamente operato il meccanico della Rossa ha poi utilizzato il profilo Instagram per ingraziare i tifosi ferraristi e tranquillizzare sulle sue condizioni fisiche: “L’operazione è andata bene. Volevo Ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Un grande grazie“.

Dopo il Gran Premio Cigarini ha ricevuto la visita del Tem Principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, e una dedica da Sebastian Vettel: “Soffriamo tutti per Francesco, speriamo possa riprendersi presto. Tutto il resto viene dopo”.