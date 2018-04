Formula E e-Prix di Roma: finalmente si corre in Italia!

Quella di sabato 14 aprile 2018 rimarrà una data storica per il panorama italiano del motorsport: per la prima volta, sbarca nel nostro Paese il Mondiale di Formula E, per disputare il settimo appuntamento stagionale. Il teatro dell’e-Prix sarà Roma, e più precisamente il quartiere dell’Eur, dove è stato preparato un circuito di 2,800 km, uno dei più lunghi dell’intera stagione, che i piloti dovranno percorrere 19 volte per portare a termine la gara.

IL CIRCUITO -Il layout del tracciato presenta diversi tratti molto veloci, che offrono quindi svariate possibilità di sorpasso: la partenza è posta a piazza Guglielmo Marconi, in prossimità dell’Obelisco, per poi percorrere la via Cristoforo Colombo transitando davanti al “Roma Convention Center”, fino ad affrontare un tornante a sinistra, che potrebbe rappresentare un momento critico sopratutto in fase di avvio, quando il gruppo vi si presenterà compatto. Importante avere una buona uscita per affrontare le successive due curve ad angolo retto che conducono verso il Palazzo dei Congressi, dove sono poste la linea del traguardo e la pit-lane. La pista prosegue con un tratto in discesa che attraversa il Parco del Ninfeo fino a costeggiare il parco giochi “LunEur”. Arrivati a questo punto, si risale in direzione del Salone delle Fontane per poi affrontare una seconda doppia curva a 90°, con il suggestivo sfondo del palazzo della Civiltà Italiana (meglio conosciuto come “Colosseo Quadrato”), che riconduce sulla linea di partenza.

FAVORITI – Il pilota della Techeetah Jean Eric Vergne si presenta a Roma in testa al campionato con 109 punti, ben 30 di vantaggio sul più immediato inseguitore Felix Rosenqvist (Mahindra). Il francese, ex pilota Toro Rosso in Formula 1, è reduce dal successo nell’ultimo appuntamento disputato a Punta del Este, in Uruguay, dopo uno spettacolare duello con il brasiliano Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler), giudicato dai più uno dei più entusiasmanti della giovane storia della categoria “full electric”. Logico considerarlo un favorito anche di questo appuntamento romano, ma sono sicuramente molti i piloti che si presentano determinati a far bene a questo appuntamento: oltre al già citato Rosenqvist, bisognerà sicuramente fare attenzione all’inglese Sam Bird, pilota della Ds Virgin, costantemente nelle prime posizioni in questo avvio di stagione. Sono inoltre attesi protagonisti di questa gara, lo svizzero Sebastien Buemi (Renault e-Dams), il pilota con più vittorie nella storia della categoria, e le due Audi di Lucas Di Grassi e del tedesco Daniel Abt, apparse in netta ripresa dopo un avvio di stagione complicato. Particolare attenzione andrà rivolta alle prestazioni delle due Jaguar di Nelson Piquet jr. e di Mitch Evans: la scuderia del giaguaro, nel corso della lunga trasferta sudamericana, ha dimostrato grandi passi avanti a livello di competitività della monoposto, che ha consentito ai due piloti della scuderia britannica di giungere a ridosso della zona podio. Staremo a vedere se i due saranno in grado di confermarsi anche sulle strade dell’Eur. L’unico pilota italiano presente nella categoria, Luca Filippi, pilota della NIO, è chiamato a ottenere un buon risultato dopo diverse gare poco felici: al momento, il pilota di Mondovì può contare su un solo punto conquistato in campionato, ottenuto nella gara inaugurale di Hong Kong, ed è reduce da diverse gare negative che lo hanno visto sempre lontano dalla zona punti. Fondamentale sarà per lui ottenere una buona posizione in qualifica, al contrario di quanto avvenuto negli ultimi e-Prix che lo hanno visto sempre scattare dal fondo della griglia, per poter finalmente puntare a un risultato positivo.

ATTESA – Inutile dire che un evento del genere è atteso con impazienza da parte del pubblico romano. I biglietti per assistere all’evento dal vivo sono esauriti da settimane, e anche i vari alberghi dell’Eur hanno fatto il pieno a livello di prenotazioni per questo fine settimana. Il CEO della serie, lo spagnolo Alejandro Agag, ha recentemente definito l’ e-Prix di Roma l’evento dell’anno per il Mondiale di Formula E, arrivando a paragonare lo sbarco in Italia della categoria a quello che la Formula 1 compì nel 1976 sul circuito cittadino di Long Beach, negli Stati Uniti. Agag ha inoltre affermato che il suo obiettivo è fare in modo che l’Italia possa ospitare la Formula E per molti anni, facendo intendere di voler far diventare l’e-Prix di casa nostra itinerante, con una rotazione tra varie città italiane. Molto dipenderà anche dalla risposta del pubblico, ma sicuramente il primo impatto, visto il sold-out registrato da tempo per questo primo appuntamento nel nostro Paese, costituisce una solida base su cui progettare un lungo futuro per questo Campionato sul suolo italico.

IN TV – Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi il tagliando per assistere allo spettacolo dal vivo, ci sarà comunque modo di seguire la corsa in chiaro, grazie a Mediaset. Italia 1 proporrà l’e-Prix di Roma in diretta sabato, con partenza prevista alle 16.