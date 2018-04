Formula Uno, GP Barhain: prima fila tutta Ferrari. Vettel: “Macchina straordinaria”

Formula1. Prima fila tutta rossa nelle qualifiche del GP del Barhain, dopo undici anni la Ferrari ritrova la pole position su questo circuito con il campione tedesco Sebastian Vettel, alle sue spalle il finlandese Kimi Raikkonen. Le Ferrari hanno dimostrato di essere in ottima forma sin dal venerdì e hanno confermato la loro superiorità anche nelle qualifiche ufficiali. In ombra le Mercedes e soprattutto Lewis Hamilton che non riesce ad andare oltre al quarto posto, dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas. Per via della sostituzione del cambio nella giornata di ieri, però, il campione in carica sarà costretto a partire dalla nona piazza. Nervosismo anche in casa Red Bull lato Verstappen: dopo una prestazione deludente durante il gp di Australia, un’ulteriore disattenzione nel Q1 gli costa le qualifiche in Barhain. Scatterà domenica dalla quindicesima casella, mentre Daniel Ricciardo fa segnare il quinto tempo e domani avanzerà di una casella grazie alla penalità di Hamilton. Una menzione d’onore va fatta, infine, a Pierre Gasly che con la sua Toro Rosso ottiene il sesto tempo. Concludono le prime dieci posizioni Magnussen, Hulkenberg, Ocon e Sainz

Qualifiche GP del Barhain: cronaca

Q1. La Ferrari parte subito al meglio, è Kimi Raikkonen a segnare il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche, seguito dall’altra monoposto di Sebastian Vettel. Le Mercedes inseguono con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, insidiato poi da Max Verstappen. Il pilota olandese però, dopo aver fatto segnare il quarto tempo, perde il controllo della sua monoposto finendo le sue qualifiche contro le barriere. Esclusi al termine del Q1 Grosjean, Ericsson, Sirotkin, Leclerc e Stroll.

Q2. Nel Q2 è di Vettel il miglior tempo con gomme rosse. Hamilton invece fa segnare il secondo tempo con gomme gialle preferendo una strategia differenziata per la partenza di domani. Eliminati invece al termine del Q2 Hartley, Perez, Alonso, Vandoorne e Verstappen che non ha preso parte alla sessione dopo l’incidente avvenuto nel Q1.

Q3. E’ lotta per la pole, con la Ferrari leggermente in vantaggio sulle Mercedes, mai in grado di piazzarsi in prima posizione con nessuna delle due monoposto. Inizialmente è Raikkonen a ottenere la pole provvisoria, ma con un ultimo giro perfetto è Sebastian Vettel a conquistare la pole all’ultimo secondo. Terzo tempo per Bottas e quarto per Lewis Hamilton.

Queste le dichiarazioni di Vettel alla conclusione delle prove: “La macchina è stata eccellente per tutto il weekend, è stata straordinaria. Abbiamo migliorato già ieri. La vettura ha reagito bene, è una bella sensazione. Ora sono eccitato, ma domani sarò un’altra storia.”