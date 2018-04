Ancora una volta scintille tra Valentino Rossi e Marc Marquez: dopo l’episodio di Sepang che costò il titolo a Rossi, oggi nuovo scontro tra i due con lo spagnolo che butta giù il campione italiano.

Nuovo scontro tra Marquez e Rossi. La rivalità tra lo spagnolo della Honda e il campione italiano della Yamaha non è terminata: dopo l’episodio che costò il mondiale al numero 46 della Yamaha per aver fatto cadere Marquez, oggi durante il Gp dell’Argentina seconda prova del Motomondiale è successo un nuovo scontro che ha riacceso la scintilla tra i due piloti. A 4 giri dalla fine, Marquez e Rossi lottavano per la 6 posizione: lo spagnolo prova l’affondo in un punto impossibile speronando Rossi che viene accompagnato fuori pista e cade inevitabilmente per via dell’erba umida. Alla fine della gara Marquez finirà in 18esima posizione dopo aver subito una penalità di 30 secondi per aver provocato lo scontro con Rossi che ha finito la gara in 19esima posizione.

Scintille tra i due al termine del Gp. Una volta finito il Gp la tensione è salita alle stelle. Il pilota della Honda, una volta arrivato nei box, è andato verso il box della Yamaha per andarsi a scusare personalmente con Rossi per il contatto di gara avvenuto a pochi giri dal termine. Scuse che non sono arrivate perchè una volta arrivato davanti ai box Marquez è stato riaccompagnato fuori dal fratello di Rossi incitandolo a lasciare il box per evitare ulteriori scontri e ulteriori polemiche con Valentino Rossi. Comprensibile per la tensione, ma non bello, soprattutto se si ricorda il precedente Rossi-Stoner a Jerez con il pesarese ‘ammesso’ in casa Honda per quello che era un bello e dovuto gesto di signorilità. La rivalità tra i due sembrava cessata invece si è riaccesa più forte di prima: la battaglia tra Valentino Rossi e Marc Marquez sembra essere soltanto all’inizio.