MotoGP, Marc Marquez: “Ho sbagliato con Valentino Rossi, rispetterò le regole”

Un dualismo che forse (se non quasi sicuramente) ci porteremo avanti per i prossimi 3 anni di MotoGP. Il duello Marquez-Rossi probabilmente è solo a un ennesimo atto di una vicenda iniziata tre anni fa. Dopo il recente patatrac argentino, Valentino Rossi non ha accettato le scuse del pilota spagnolo della Honda che era andato al box Yamaha per parlare con il campione di Tavullia. Alla brasiliana Sport Tv, il classe 1993 motorizzato Honda avrebbe dichiarato: “Rispetterò le regole. Le parole di Rossi? Le ha dette a caldo. A tutti è capitato di sbagliare e andare a scusarsi, è successo anche a lui. Gli sbagli capitano perché ci spingiamo al limite”. Parole che vanno verso una distensione. I due proveranno a riappacificarsi ad Austin stando alle parole di Carmelo Ezpeleta. Certamente dopo Malesia 2015 il rapporto tra i due assi del motociclismo si è incrinato definitivamente e non tornerà mai più come prima. “Tutti i piloti hanno avuto 25 anni, o 22 o 20, e comunque io non cambierò il mio modo di correre in pista. L’ho sempre fatto con la massima intensità e andrò avanti così” avrebbe continuato Marc Marquez. Questo mondiale di MotoGP è solo all’inizio, eppure è già caldissimo. E ci aspettano ancora molte gare da vivere insieme con il cuore in gola.