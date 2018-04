MXGP GP Trentino: Jeffrey Herlings domina a Pietramurata, Prado e Covington svettano in MX2

Si è disputato ieri, sulla pista di Pietramurata, il GP del Trentino, quarto round del Mondiale Motocross 2018, primo dei tre stagionali che si disputeranno in Italia.

Nella MXGP Jeffrey Herlings (KTM) ha vinto entrambe le manche in programma, riprendendosi la leadership in campionato.Il suo compagno di marca, il nostro Tony Cairoli, che lo precedeva in classifica generale alla vigilia di questo appuntamento, si è infatti dovuto accontentare di un quarto posto in gara 1, preceduto anche da Clement Desalle (Kawasaki) e Romain Febvre (Yamaha), mentre in gara 2 si è piazzato immediatamente alle spalle del rivale per il titolo, con Desalle a occupare l’ultimo gradino del podio.

In MX2, invece, gara 1 è andata a Jorge Prado (KTM), che ha preceduto le Husqvarna di Henri Jacobi e Thomas Kjaer Olsen, mentre in gara 2 si è imposto Thomas Covington (Husqvarna), davanti proprio a Prado e al russo Vsevolovod Brylyakov (Yamaha). E’ riuscito a mantenere la leadership del Mondiale il lettone Pauls Jonass, malgrado una giornata negativa: dopo un quarto posto in gara 1, il pilota della KTM si è dovuto accontentare di una modesta 9. posizione in gara 2, a seguito anche di una caduta dopo un contatto con Jacobi.



MXGP – Alla partenza di gara 2 Cairoli centra ancora una volta la partenza perfetta e prende il comando della gara, davanti a Herlings, Coldenhoff, Desalle e Paturel. Il duo KTM prende immediatamente il largo sul resto degli avversari, costretti ad accontentarsi di lottare per l’ultimo gradino del podio. La leadership del siciliano dura però pochi minuti, visto che già a 25 del termine, Herlings scavalca Cairoli, passando al comando, anche se i due restano molto vicini.Più indietro, Desalle, a 20 minuti dal termine, porta via a Coldenhoff la 3. posizione, mentre Van Horebeek, dopo aver passato Paturel, crollato dopo un buon avvio, deve difendere la quinta piazza dal ritorno di Gautier Paulin. Herlings e Cairoli rimangono a contatto fino a 15 minuti dal termine, quando a causa di un errore del siciliano, l’olandese riesce ad allungare, senza che il 9 volte campione del Mondo riesca più a rispondere ai tempi del rivale. Risolta la lotta per la vittoria, negli ultimi minuti di gara l’attenzione si concentra nelle retrovie, dove a dare spettacolo sono Van Horebeek, Paulin e Febvre, che si contendono la 5. piazza in un’entusiasmante battaglia a tre. Proprio all’ultimo giro, il francese della Husqvarna riesce ad avere la meglio sul duo Yamaha, tagliando il traguardo in 5. posizione, mentre Herlings vince a mani basse precedendo Cairoli, Desalle e Coldenhoff.

CLASSIFICA GARA 2 GP TRENTINO MXGP – 1. J.Herlings (KTM) in 34’31”212; 2. A.Cairoli(KTM) +20”185; 3. C.Desalle (Kawasaki) +31”052; 4. G.Coldenhoff (KTM) +35”707; 5. G.Paulin (Husqvarna) +38”637; 6. J.Van Horebeek (Yamaha) +39”536; 7. R.Febvre (Yamaha) +40”462; 8. T.Gajser (Honda) +1’04”740; 9. E.Bobryshev (Suzuki) +1’08”638; 10. J.Seewer (Yamaha) +1’09”626.

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI – 1. J.Herlings 191 punti; 2. A.Cairoli 181; 3. C.Desalle 145; 4. R.Ferbvre 135; 5. G.Paulin 129; 6. G.Coldenhoff 111; 7. J.Van Horebeek 104; 8. J.Seewer 83; 9. T.Gajser 77; 10. J.Lieber 72.

CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI – 1. KTM 200 punti; 2. Kawasaki 145; 3. Yamaha 143; 4. Husqvarna 133; 5. Honda 92; 6. TM 68; 7. Suzuki 48.

MX2 – Alla partenza di gara 1 Jorge Prado va al comando, davanti a Jacobi, Olsen, Covington e Bertuzzi, passato subito da Cervellin e dal leader del Mondiale Jonass. Lo spagnolo della KTM cerca subito di scappare via, a suon di giri veloci, mentre a 23 minuti dal termine Jonass soffia il 5° posto a Cervellin. Subito dopo, il leader del Mondiale, con un attacco durissimo, si prende anche la 4. posizione, scavalcando Covington. Le posizioni di vertice non cambiano fino a 7 minuti dal termine, quando Olsen si prende la 2. posizione passando Jacobi, con Prado sempre indisturbato al comando. A 2 giri dal termine il tedesco risponde all’attacco del compagno di marca della Husqvarna, e torna 2°, mentre Jonass deve subire il ritorno di Covington, che cerca di riprendersi la quarta piazza, ma il lettone riesce a respingere i tentativi di sorpasso del rivale a chiudere la agara al 4° posto. Jorge Prado va a vincere, davanti a Jacobi, Olsen, Jonass e Covington.

Allo start di gara 2 è ancora Prado a centrare l’hole-shot davanti a Covington,Mewse, Vlaanderen e Brylyakov, con Jacobi 6°, mentre Jonass è solo 10° e Olsen 12°. Il tedesco della Husqvarna risale subito al 5° posto, passando il russo della Yamaha, mentre la KTM di Jonass risale subito in 7. posizione. Jaacobi risale presto in terza posizione, scavalcando anche Covington e Vlaanderen, mentre Mewse perde vistosamente terreno e scende in settima piazza, passato anche da Brylyakov e Jonass. Prado cerca di ripetere il copione di gara 1 e sfruttando il fatto di avere pista libera, segna più volte il giro veloce, ma in questo caso Covington risponde ai tempi del rivale, tenendolo nel mirino. Dopo 10 minuti di gara, Brylyakov soffia il 4°posto a Vlaanderen e si lancia all’inseguimento di Jacobi nella lotta per l’ultimo gradino del podio, che il russo della Yamaha riesce a conquistare pochi minuti dopo, scavalcando Jacobi, subito attaccato anche da Vlaanderen, mentre dietro di loro arranca Jonass, incapace di risalire dalla sesta posizione. Il tedesco resiste agli attacchi del rivale fino a 10 minuti dal termine, quando deve cedere la sua quarta posizione a Vlaanderen, che lascia il pilota Husqvarna in pasto a Jonass. Il leader del Mondiale tenta anche lui il sorpasso su Jacobi, ma sbaglia le misure e i due si toccano, finendo entrambi a terra (ripartiti, termineranno rispettivamente 9° e 10°). Davanti, negli ultimi minuti, si infiamma la lotta per la vittoria, quando Covington, sfruttando i doppiaggi, si avvicina a Prado, cominciando ad attaccarlo furiosamente allo scadere dei 30 minuti regolamentari. Nei successivi ultimi due passaggi, il duello tra i due è entusiasmante, e proprio all’ultimo giro lo statunitense della Husqvarna rriesce a beffare lo spagnolo, andando a vincere la gara, precedendo Prado. Terzo chiude Brylyakov, poi Mewse, che nel finale ha portato via la 4. posizione a Vlaanderen, costretto ad accontentarsi del 5° posto.

CLASSIFICA GARA 1 GP TRENTINO MX2 – 1. J.Prado (KTM) in 35’49”470; 2. H.Jacobi (Husqvarna) +7”613; 3. T.Olsen (Husqvarna) +10”550; 4. P.Jonass (KTM) +11”771; 5. T.Covington (Husqvarna) +12”890; 6. M.Cervellin (Honda) +18”733; 7. J.Geerts (Yamaha) +30”941; 8. D.Pootijes (KTM) +38”538; 9. V.Brylyakov (Yamaha) +39”870; 10. A.Sterry (Kawasaki) +43”836.

CLASSIFICA GARA 2 GP TRENTINO MX2 – 1. T.Covington (Husqvarna) in 35’29”253; 2. J.Prado (KTM) +2”170; 3. V.Brylyakov (Yamaha) +24”692; 4. C.Mewse (KTM) 30”510; 5. C.Vlaanderen (Honda) +32”592; 6. D.Pootijes (KTM) +37”204; 7. B.Watson (Yamaha) +38”459; 8. J.Beaton (Kawasaki) +41”585; 9. P.Jonass (KTM) +57”055; 10. H.Jacobi (Husqvarna) +57”795.

CLASSIFICA CAMPIONATO PILOTI – 1. P.Jonass 180 punti; 2. J.Prado 152; 3. T.Olsen 145; 4. B.Watson 105; 5. C.Mewse 100; 6. H.Lawrence 99; 7. T.Covington e J.Beaton 91; 9. V.Brylyakov 86; 10. C.Vlaanderen 79.

CLASSIFICA CAMPIONATO COSTRUTTORI – 1. KTM 197 punti; 2. Husqvarna 167; 3. Honda 131; 4. Yamaha 123; 5. Kawasaki 121; 6. TM 41.

PROSSIMO GP – Portogallo (Agueda), 15 aprile