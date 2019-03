MotoGp Qatar streaming e diretta TV8? Dove vedere la gara oggi 10 marzo

MotoGp Qatar, ore 18 italiane. Parte malissimo la stagione per Valentino Rossi, alla grande invece quella di Dovizioso. Le qualifiche hanno mostrato un Marquez non nelle vesti di un superuomo, ma in quelle di un abile stratega. Questo Motomondiale si apre quindi con l’idea che la vittoria finale possa essere molto combattuta e ben poco scontata (da vedere se con il corso delle gare Marquez riprenderà un grande distacco in classifica come ci ha abituato, ndr.): al via in Qatar ci saranno tre moto diverse in prima fila (Yamaha, Ducati e Honda) e un pilota italiano. Rimane comunque il rammarico per il settimo posto in partenza di Petrucci e il suo essere seguito per tutto il tragitto da Marquez per sfruttare la velocità dell’italiano, che ha fatto iniziare le polemiche tra Honda e Ducati e, soprattutto, tra Marquez e Italia ancora prima della gara.

MotoGp Qatar: info orario e dove vederla streaming e diretta tv

Scongiurato il rischio di vedere la gara anticipata di un’ora per via dell’umidità che scende la sera, il MotoGp Qatar comincerà alle 20, ora localw. Quindi dalle 18, orario italiano, sarà possibile seguirlo grazie a Sky Sport, che per il MotoGp Qatar si assicura l’esclusiva, sul canale Sky Sport Motogp (canale 208). Il collegamento dal Qatar inizia già in mattinata con il Paddock Live e il Warm up, poi con la Moto3 alle 14,55 e la Moto2 alle 16,15. Dalle 17,30 con il Grid inizierà il collegamento live per la MotoGp e terminata la gara riprenderà con servizi fino alle 23 con la Race Anatomy MotoGp. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming grazie all’app SkyGo. Ad accompagnare il motorday non potranno non esserci le iconiche voci di Guido Meda e Sanchini. Qui tutta la programmazione della giornata.