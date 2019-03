Qualifiche MotoGp Qatar streaming e diretta tv, oggi 9 marzo

Qualifiche MotoGp Qatar, ore 18. Stufi del sentir parlare solo di calcio, calcio e calcio? Non vedevate l’ora che tornassero i motori su due ruote? Vi mancava vedere correre l’eterno Valentino Rossi o semplicemente eravate curiosi di sapere se uno dei 6 italiani possa competere con Marquez?

Arriveranno oggi i primi verdetti di una stagione pronta al via: chi avrà un tempo buono per riuscire a competere fin dall’inizio con Marquez? Probabilmente il duello più bello sarà quello degli ultimi due anni tra Dovizioso e lo spagnolo, mentre il derby spagnolo tra Marquez e Lorenzo, da quest’anno compagni di squadra, dovrebbe posizionarsi leggermente sotto. Curioso sarà vedere quanto sarà capace di rendere Valentino Rossi all’alba dei quarant’anni, che ha avuto una giornata di prove libere stranissima: è passato dal miglior tempo nella prima sessione al diciassettesimo nella seconda.

Vinales, l’altro pilota Yamaha, è sembrato nella giornata di prove libere tra “gli umani” il favorito per contendere la vittoria del Qatar all’ “alieno” dai 6 mondiali: anche lui è riuscito ad abbattere il muro dell’ 1’54”. Jack Miller con la GP19 del team Pramac ha ottenuto il terzo tempo, mentre Petrucci e Dovizioso rispettivamente solo il quarto e sesto tempo. 6 ed 8 decimi di distacco da Marquez sono un brutto segnale per l’inizio del primo weekend.

Qualifiche MotoGp Qatar: orario ed info streaming e diretta tv

Sky attraverso il canale Sky Sport MotoGp (ch. 208) permetterà agli appassionati dei motori di seguire in esclusiva le qualifiche. Per le Qualifiche MotoGp Qatar, come per la gara per questo weekend, Q1 e Q2 non saranno visibili su Tv8. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming con l’app Sky go. Ricordiamo l’orario sarà dalle 18.15 alle 18.40