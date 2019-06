2T Italian GP: Ronzoni vince la gara da bandiera rossa. Ambrosi, all’esordio, dimostra di aver completato i compiti a casa.

Grande caldo e bandiera rossa ad inizio gara. Queste le condizioni proibitive con le quali si sono trovati a combattere i trentatré piloti della 2T ITALIAN GP presenti all’autodromo della Torride Magione. Dopo la prima partenza, c’è stato un duro contatto tra gli sfortunati Andrea Calenzo e Luca Petrini, che ha causato lo stop della gara per bandiera rossa. In quei minuti di attesa, delicati quanto apparentemente interminabili, i piloti sono dovuti rientrare ai box aspettando il segnale per riprendere la gara e cercando di non perdere la concentrazione.

Al secondo start, Jarno Ronzoni indovina la partenza, guida più convinto ed arriva ad aumentare progressivamente il distacco da un gruppo di inseguitori agguerrito. Scagno supera Bisacchi al secondo giro, Mirco Modesti non si dà per vinto ed all’ottavo giro guadagna il terzo posto assoluto e primo di categoria. Bisacchi termina quarto, ma anche a lui va il primato di categoria per la OPEN2T. Frigenti guadagna un’ottima posizione per la classifica del campionato che lo vede proiettarsi in seconda posizione. Per quanto riguarda le 125, nei 15 giri del 2T ITALIAN GP, nelle prime quattro posizioni compaiono Modesti, Bertelli, Gnani e, appena fuori dal podio, l’esordiente Ambrosi. Nella TT 2 TEMPI il primo posto va a Paolo Bentivogli, il secondo termina insieme al giro veloce nelle ruote di Bianchi.



Per Alessando Ambrosi le emozioni all’esordio nella competizione erano molteplici e contrastanti tra loro, ma alla fine il pilota termina il weekend con grande entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. Venerdì, il giorno delle prove libere, è stato anche il momento di lavorare sulla moto ed in particolare sul cambio che ha permesso al numero 12 di guidare più fluido. Il sabato, il giorno delle qualifiche, la competizione inizia ad entrare nel vivo e le aspettative nel proprio circuito di casa rischiano di giocare brutti scherzi. La q1 in mattinata va molto bene con la moto 498 che arriva a diminuire di due secondi il tempo del giorno precedente. La q2, invece, non porta miglioramenti. Ambrosi inizia a provare rabbia e frustrazione, le domande che si fa iniziano ad aumentare tra la sera e la mattina successiva, l’ansia sale a mille. Il giorno dopo partirà 19esimo e sesto di categoria: non il meglio per rendere al top nel circuito di casa, la speranza è di sfruttare il gruppone di partenza.

Nell’esordio ufficiale nella 2T ITALIAN GP si vede bene che Ambrosi ha svolto i compiti a casa: la partenza, questa volta, va bene. Il buon voto nella verifica viene confermato nella seconda partenza, dopo la bandiera rossa. Non era facile azzeccarne due su due, considerando che la caduta è avvenuta davanti a lui nel circuito e sotto il casco, nei minuti di attesa, girano molti pensieri. La notizia riguardante Ambrosi per ora sembra essere che la partenza è rientrata nei suoi gesti tecnici acquisiti. Poi nella gara riesce a spingere bene, guida agile e veloce e soprattutto si diverte. Si trova a ragionare anche di strategia per le manovre da fare e si permette una bagarre con una 250, con tanto di giro veloce personale all’ultimo giro. La posizione finale sarà la 12, con 7 postazioni guadagnate, e quarta di categoria, accanto al podio. Dal team gli dicono: “Queste gare sono importanti perché hai bisogno di macinare chilometri e fare esperienza”. Lui risponde presente, alla fine la felicità è generale: sua e dei membri del Gp academy per la prestazione positiva, del tifo giunto numeroso per averlo visto correre. Intanto Ambrosi, dopo che l’aver tagliato i capelli ha portato fortuna, pensa già a farsi la rapa per il Mugello per sentir gridare “Ambrosi c’è!”