La MotoGp sbarca in Italia per il Gran Premio del MotoGp Mugello, una gara attesa da tutti gli appassionati del mondo delle due ruote.

La MotoGp sbarca in Italia per il sesto appuntamento del Motomondiale che si corre sul circuito del Mugello: a partire in Pole Position, quest’oggi, sarà Marc Marquez che con la sua Honda si è messo davanti a tutti in 1’45”519 precedendo Quartataro e Danilo Petrucci che, con la sua Ducati, si piazza in prima fila a 3 decimi dalla miglior prestazione dello spagnolo. Si conferma in qualifica Morbidelli che ottiene un ottimo 4 posto a 4 decimi dalla prima posizione, seguito da Jack Miller e Cal Crutchlow: poi, subito dopo, segue Vinales con la prima Yamaha con Valentino Rossi, idolo di casa, che non ha passato la Q1 ed è costretto a partire in 18esima posizione. Male anche l’altro italiano Andrea Dovizioso che partirà al 9 posto distaccato di 7 decimi da Marc Marquez.

MotoGp Mugello, info streaming e diretta televisiva

Il via della corsa del MotoGp Mugello è previsto per le 14 e sarà trasmessa in chiaro: potrete seguire il Gp sul canale dedicato alle MotoGp su Sky ( Canale 208 Sky MotoGp) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini oppure seguirla in chiaro su Tv8: inoltre, sia Sky che Tv8, mettono a disposizione i loro siti per seguire la gara in streaming sul proprio smartphone o sul pc.