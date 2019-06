Dove vedere Qualifiche Gp Canada in diretta tv e streaming gratis, oggi 8 giugno dalle 20

Gp Canada, oggi le qualifiche. La 56ª edizione del Gran Premio del Canada si svolge sul circuito di Montréal, intitolato all’indimenticato Gilles Villeneuve. Le qualifiche, che vedranno scegliere la griglia di partenza nella gara in programma domani sera, vedranno sfidarsi ancora una volta Mercedes vs Ferrari. Chi vincerà le qualifiche e partirà dalla prima posizione? Ecco tutte le informazioni necessarie.



Gp Canada, le informazioni sul tracciato

Il tracciato è lungo 4361 m, è soprannominato “circuito stop and go” ed è caratterizzato da lunghi rettilinei intervallati da brusche frenate. Precedentemente alla costruzione di questo tracciato, il Gran Premio del Canada si disputava alternativamente al Mosport Park e a Mont-Tremblant. Il talento del giovane Gilles Villeneuve spinse i franco-canadesi a voler costruire un nuovo tracciato. Tuttavia, mancando i soldi e il tempo dovettero trovare una soluzione efficiente e così decisero di unire le strade perimetrali dell’isola di Notre Dame creando un tracciato per così dire semi-cittadino, che venne inaugurato nel 1978. L’accesso all’isola è molto scomodo, sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori in quanto le vie di acceso sono appena poche e le strade sono molto trafficate durante il weekend di gara. Dopo la tragica morte di Gilles Villeneuve si decise di intitolare il tracciato al suo onore.



Qualifiche Gp Canada: caratteristiche del circuito

L’assetto ideale qui è di un carico aerodinamico medio o medio-basso. Questa pista è molto severa per il propulsore, chiamato a reggere il gas spalancato per ben il 60% del giro, rimanendo al massimo per ben 15 secondi di seguito, il tempo di percorrenza del Droit du Casino. Questo appuntamento del Mondiale è considerato Very Hard dal punto di vista dei freni: l’impianto frenante viene utilizzato per il 15% del giro in sette punti diversi, debilitando il giusto raffreddamento dei freni. Le tre frenate più impegnative sono la staccata della curva 1, della curva 8 e della curva 13.

La Pirelli ha deciso di portare sul tracciato del Québec pneumatici di tipo C5 Soft (banda rossa),C4 Medium (banda gialla) e C3 Hard (banda bianca) mentre le zone DRS saranno tre. L’anno scorso, sempre su questo tracciato, vinse in solitaria la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Bottas e alla Red Bull di Verstappen. Come finirà quest’anno?



Qualifiche Gp Canada, info streaming e diretta televisiva

Il via delle qualifiche del Gp Canada è previsto per le 20.10 e sarà trasmessa sia sul satellite che in chiaro: potrete seguire il Gp sul canale dedicato alla Formula 1 su Sky (Canale 207 Sky Sport Formula 1) con il commento di Carlo Vanzini e Marc Genè oppure seguirla in chiaro su Tv8 in differita a partire dalle ore 21.30. Inoltre, sia Sky che Tv8 mettono a disposizione i loro siti per seguire la gara in streaming gratis sul proprio smartphone o sul pc. Studi pre e post qualifiche in diretta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Su Tv8 studi pre e post qualifiche con Davide Camicioli e i suoi ospiti.

Sui social è possibile commentare la gara utilizzando gli hashtag #SkyF1 e #SkyMotori.