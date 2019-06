Live MotoGP Catalunya 2019: Quartararo traccia la strada, gli italiani inseguono

MotoGP Catalunya 2019: Marquez deve inseguire dalla griglia di partenza. Non sarà un problema per lui riuscire comunque a rendersi protagonista di una buona gara, cercando di riprendersi la vittoria che il tandem Ducati gli ha soffiato all’ultimo giro nella gara emozionante del Mugello. Però si sta vedendo nascere un nuova stella: è sempre europeo (francese), è giovanissimo (21 anni) e si chiama Fabio. Quartararo ha guadagnato un’altra pole, da difendere per cercare di portare a casa anche la prima vittoria nella massima categoria. Le stigmate per essere un campione le ha, ora servono i risultati in gara.

Marquez insegue,ma la gara è aperta anche agli italiani. Dopo la terza posizione guadagnata da Vinales e poi toltagli per una penalizzazione perché lento nell’ultimo giro di pole con Fabio Quartararo che a 200 km/h lo sfiora. Poi buon tempo del quartetto italiano (Morbidelli, Rossi, Dovizioso e Petrucci) che si rende possibile protagonista come inseguitrice nella MotoGp Catalunya. La gara sembra poter tornare ad essere da pista Yamaha, con i quattro piloti, tra team ufficiale e team pilota che si prendono i primi cinque tempi. La Ducati, invece, nonostante le vittorie nelle ultime due edizioni con Lorenzo nel 2018 e Dovizioso nel 2017, sembrano andare al rilento. La classifica rimane ancora aperta, il Mugello ha dimostrato che quest’anno ci si può divertire, sarà così anche in Spagna?