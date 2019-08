Dove vedere Qualifiche Gp Belgio in diretta tv e streaming gratis, oggi 31 agosto dalle 15

Qualifiche Gp Belgio, oggi si parte. La 74ª edizione del Gran Premio del Belgio si svolge sul circuito National de Francorchamps, in attività dal 1925, giorno d’esordio. Gare che si disputano a cadenza annuale. Le qualifiche, che vedranno scegliere la griglia di partenza nella gara in programma domani pomeriggio, vedranno sfidarsi ancora una volta Mercedes vs Ferrari. Chi vincerà le qualifiche e partirà dalla prima posizione? Ecco tutte le informazioni necessarie.



Gp Belgio, le informazioni sul tracciato

Il tracciato di oggi misura 70004 m, ed è il più lungo del mondiale. E’ un circuito molto completo visto che si alternano lunghi rettilinei a curve piuttosto veloci e i team dovranno cercare il giusto compromesso aerodinamico che solitamente premia le vetture con alta elevata efficienza aerodinamica. Percorso che si articola in tre settori, uno più difficile dell’altro. Il primo settore è composto da due curve piuttosto impegnative e veloci, il secondo è completamente diverso rispetto agli altri due e sarà fondamentale avere tanto carico aerodinamico vista la presenza di diverse curve di media e medio-alta velocità; l’ultimo settore, invece, è molto simile al primo e anche qui servirà avere una Power Unit molto potente ed un ottimo grip meccanico.

Ricordiamo che ogni settore è facilmente riconoscibile anche grazie ai nomi dati ai settori: Eau Rouge, Raidillon e Kemmel Straight. Nell’ultimo Gp disputato vinse Hamilton, seguito da Verstappen.

Qualifiche Gp Belgio: caratteristiche del circuito

Le qualifiche del Gp Belgio si svolgeranno sul nuovo tracciato del circuito, costruito dopo il 1925. L’impianto in cui si trova questo tracciato è uno dei più belli di tutto il mondiale: la pista attraversa, infatti, una grande macchia verde delle Ardenne. Purtroppo però il circuito, trovandosi a nord, è spesso sotto la pioggia, e i piloti dovranno correre sotto il bagnato; un serio problema quindi che renderà questo tracciato molto particolare: se una parte si asciuga l’altra può rimanere bagnata a lungo. Nel weekend non dovrebbe piovere in Belgio, ma non sono esclusi cambiamenti delle ultime ore, che renderanno le Qualifiche ancora più affascinanti.



Qualifiche Gp Belgio, info streaming e diretta televisiva

Il via delle qualifiche del Gp Belgio è previsto per le 15.00 e sarà trasmessa sia sul satellite che in chiaro: potrete seguire il Gp sul canale dedicato alla Formula 1 su Sky (Canale 207 Sky Sport F1 HD) con il commento di Carlo Vanzini e Marc Genè oppure seguirla in chiaro su Tv8 (in differita a partire dalle ore 18.00). Inoltre, sia Sky che Tv8 mettono a disposizione i loro siti per seguire la gara in streaming gratis sul proprio smartphone o sul pc. Studi pre e post qualifiche in diretta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno con Federica Masolin e Davide Valsecchi. Su Tv8 studi pre e post qualifiche con Davide Camicioli e i suoi ospiti.

Sui social è possibile commentare la gara utilizzando gli hashtag #SkyF1 e #SkyMotori. Aggiornamenti in tempo reale, foto e video anche sugli account Facebook e Twitter @SkySportF1HD, senza dimenticarsi del sito skysport.it e dell’app Sky Sport.