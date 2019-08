Marquez e Rins: volano le accuse!

Volano le accuse dopo quanto successo durante il Q2: sarà una gara ad alta tensione

Marquez ostacola Rins che accusa: Lo spagnolo non ha rispetto per gli altri piloti

E’ successo tutto nel Q2, Marc Marquez che aveva già ostacolato Vinales nelle prove libere, fa lo stesso con Rins che lo accusa:”Non ha rispetto per gli altri piloti. Non è una novità, ormai lo conosciamo. E’ sicuramente un passo avanti rispetto a tutti, ha grande talento, ma come ha ostacolato Vinales nelle prime libere ha ostacolato me nel Q2. Gli piace entrare nella testa degli altri piloti, gli piace questo tipo di gioco”

Rins spiega anche l’accaduto: “Alla curva 5 è andato largo, io e Miller eravamo dietro. C’è stato un incrocio di traiettorie, poi ho visto che ha aperto un po’ e sono entrato: a quel punto ci siamo toccati, ma secondo me è colpa sua: se stai procedendo lento devi far passare gli altri, io al suo posto lo avrei fatto” e chiude dando il via ad una gara che sarà sicuramente ricca di emozioni:”Non mi sto giocando il titolo con lui, quindi non so perchè faccia così con me, forse ha paura”.

Ricordiamo che l’inizio è alle 14.00 con Marquez che partirà dalla Pole e Rins dalla sesta posizione. Il nostro Valentino Rossi subito dietro in settima.