Dove vedere Gp Messico, streaming gratis e diretta tv oggi 27 Ottobre

Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Messico che scatterà alle ore 20.10 con le Ferrari in prima fila dopo la penalità a Max Verstappen.

Dopo la vittoria di Bottas in Giappone che ha consegnato il titolo costruttori alla Mercedes, è tempo di tornare in pista per il Gran Premio del Messico con i due piloti delle freccie d’argento che si contendono il titolo. Hamilton, infatti, può chiudere il discorso mondiale conquistando il 6 titolo ormai vicino ma davanti a tutti, ancora una volta, c’è Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari sfrutta un errore di Verstappen e si prende la prima posizione con Vettel al suo fianco. Poi le due Mercedes di Hamilton e Bottas che precedono appunto Verstappen: l’olandese della Red Bull aveva già la pole in tasca ma si è migliorato nel suo ultimo tentativo in regime di bandiera gialla ed ha subito una penalità di 3 posizioni sulla griglia appena davanti al suo compagno di scuderia Albon che si sta migliorando con le prestazioni in questa ultimo periodo.

Il Gran Premio del Messico scatterà alle 20.10 ore italiane e si potrà seguire l’intero evento in diretta su Sky SportF1 HD sul canale 207 con il commento di Carlo Vanzini e Marc Genè. Inoltre, sempre per gli abbonati Sky, il Gran Premio si può seguire in diretta streaming sull’app SkyGo che permette di vedere la gara sul proprio tablet o smatphone. La differita, invece, andrà in onda su Tv8 alle ore 21.30