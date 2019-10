F1 Gp Giappone, streaming gratis, Diretta TV e orari

In vista della gara di domenica al termine delle prove libere, i due piloti della scuderia Ferrari, Charles e Sebastian hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco le parole di Leclerc: “Non sono completamente sicuro, io manco ancora un po’ di guida. Devo lavorare nella performance. Non siamo a livello delle Mercedes, e anche le Red Bull sono veloci. Non abbiamo abbastanza grip”. Il pilota monegasco lascia però qualche speranza in vista della staffetta qualifiche-gara di domenica: “Non ho ancora guardato il passo di tutti. Il mio non sembrava male, soprattutto rispetto alle Red Bull. Recuperare è sempre possibile, le condizioni saranno decisive. La pista bagnata potrebbe esserci favorevole”.

Questo invece il pensiero di Vettel: “Abbiamo visto che sono molto a loro agio, forse la pista si adatta meglio a loro rispetto alle precedenti. Noi però potremo migliorare”, che prosegue: “Come recuperare il gap? Con impegno e qualità. C’era margine, la giornata di oggi non era perfetta. Le Mercedes erano più veloci, e anche le Red Bull sembravano a loro agio. Vedremo domenica”.

Ecco dove vedere la diretta Tv e Streaming della gara

Orario gara: 7.10 (italiane)

Diretta Tv: Sky sport

Diretta streaming: Sky Go

La gara sarà inoltre trasmessa in differita Tv e streaming su TV8