Bottas domina le prove libere del Gp di Abu Dhabi

Bottas è partito molto forte nelle prime prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo gran premio della stagione della Formula Uno che si terrà domenica 1° dicembre. Il pilota finlandese ha ottenuto il miglior tempo (1’36”957) staccando la Red Bull di Verstappen (+ 0”535) e la Mercedes di Hamilton (+ 0”634) ma nonostante ciò partirà dal fondo della griglia. Distaccate le due Ferrari con Vettel in 5.a posizione (+ 1”949) e che a fine prove si è schiantato contro le barriere, e Leclerc in 7.a posizione (+ 2”292).

Bottas, domina le prove libere

La sessione di prove libere si è dimostrata pressochè “inutile” in quanto le qualifiche e il GP si terranno la sera. Bottas è sicuro che nel Gp dovrà impegnarsi duramente per poter rimontare e scalare posizioni. In casa Ferrari, invece, periodo alquanto buio: infatti Vettel all’ultimo giro si è schiantato contro il guard rail di curva 19, distruggendo la posteriore sinistra ma il danno non è sembrato piuttosto grave. Altri provlemi li ha avuti Ricciardo, che è stato costretto a fermare la sua Renault a causa di un’avaria al motore per una perdita d’olio e i commissari sono stati costretti a fermare le prove per circa 15 minuti.

Bottas si separa dalla moglie

Intanto Bottas protagonista anche nella sfera privata, infatti il filandese ha annunciato sul proprio profilo Instagram la separazione da sua moglie Emilia dopo 3 anni di matrimonio a causa delle pressioni del pilota in merito alle gare di Formula Uno. Lewis Hamilton in un’intervista rilasciata al tabloid inglese ‘The Sun’ si è immedesimato nella situazione del pilota finlandese perchè anche lui ha vissuto la stessa esperienza con la separazione dall’ ex Nicole Scherzinger. Ecco un estratto dell’intervista del pilota inglese della Mercedes: “Riesco perfettamente a comprendere le motivazioni che hanno portato Bottas a separarsi da sua moglie. In queste situazioni bisogna avere la mente libera e bisogna avere un certo equilibrio tra i nostri impegni e il tempo libero. Per noi piloti, è complicato tenere in piedi una relazione anche perchè viaggiamo molto e passiamo meno tempo con le nostre compagni, mogli o fidanzate. Aspetto che si complica ancora di più quando in una coppia ci sono molti incomprensioni. Capisco perfettamente Bottas“. (fonte: Gazzetta dello Sport).