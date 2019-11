Dove vedere Gp Usa, streaming gratis e diretta tv oggi 3 Novembre

Ad una settimana dal Gran Premio del Messico, si torna in pista con la Formula 1 con il Gp degli Stati Uniti che può consegnare ad Hamilton il 6 titolo.

La Formula 1 torna in pista: ad una settimana dal Gran Premio del Messico, Lewis Hamilton può chiudere definitivamente i conti per conquistare il suo 6 titolo mondiale. Il pilota inglese della Mercedes, infatti, deve conquistare 4 punti in 3 gare e sarebbe già campione nel caso in cui Bottas, indietro di 74 punti, non vincesse la gara. In Pole Position, però, c’è Valterri Bottas: il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull’ 1’32”029 precedendo di soli 12 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel e di 67 millesimi Max Verstappen che partirà dalla terza piazza. Quarto tempo per Charles Leclerc lontano 1 decimo dalla prestazione migliore di Bottas pagando qualche decimo per qualche problema riscontrato al motore riuscendo a mettersi dietro comunque Lewis Hamilton grande assente a questa lotta per la Pole e Alexandre Albon che partirà dalla sesta posizione.

La lotta per la Pole ci ha garantito che stasera sarà una grande gara e tutti gli abbonati Sky potranno seguire l’intero evento sul canale dedicato alla Formula 1 ( Canale 207 SkyF1 HD) con il commento di Carlo Vanzini e di Marc Genè. Inoltre, sempre per gli abbonati, Sky mette a disposizione la propria app SkyGo per seguire la gara in diretta streaming dal proprio tablet o smartphone. Anche Tv8, per questa gara, trasmetterà la gara in diretta con il via che scatterà alle ore 20.1o.