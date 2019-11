Gara Gp Interlagos streaming e diretta tv, dove vedere la gara oggi 17 Novembre

Gp Interlagos, penultima gara del mondiale di Formula 1 che si corre in Brasile: in Pole Position c’è Max Verstappen seguito da Vettel e Hamilton.

Penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 con i piloti che corrono in Brasile per il Gp d’Interlagos e, davanti a tutti, scatterà Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull conquista la sua seconda Pole in carriera fermando il cronometro in 1’07”508 precedendo di 1 decimo la Ferrari di Sebastian Vettel unico, tra i top team, a tenere il passo dell’olandese davanti. Seconda fila tutta Mercedes con rispettivamente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas staccati di 2 decimi dalla Pole Position. Il quarto tempo, però, è stato registrato dall’altra Ferrari di Charles Leclerc che ha dovuto scontare 10 posizioni in griglia per sostituzione del motore e quindi partirà in 14esima posizione ma con gomma gialla, scelta diversa rispetto ai 5 davanti. Quinta posizione per l’altra Red Bull di Alexandre Albon distante quasi di mezzo secondo dal compagno di squadra e sesta posizione per Pierre Gasly, primo degli altri ma distante 1 secondo dal tempo della Pole.

La gara prenderà il via alle ore 18.10 ( ora italiana) e potrete seguirla in diretta su Sky che segue l’intero evento Live su suo canale 207 Sky F1HD con il commento di Carlo Vanzini e Marc Genè. Inoltre, Sky, mette a disposizione l’app SkyGo per seguire il Gran Premio comodamente in streaming sul proprio smartphone o tablet. La differita, invece, sarà su Tv8 a partire dalle ore 21.30.