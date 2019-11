Gp Interlagos streaming e diretta tv, dove vedere le Qualifiche oggi 16 novembre

Penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 con il Gp Interlagos, in Brasile: le Ferrari vogliono chiudere al meglio la stagione con Leclerc e Vettel.

Penultimo appuntamento del calendario di Formula 1 che sbarca in Brasile per il Gp di Interlagos: le prove libere hanno messo davanti a tutti le due Ferrari che hanno voglia di riscatto per chiudere al meglio questa stagione e per preparare l’assalto al mondiale 2020. Le prime prova hanno consegnato la leadeship prima a Sebastian Vettel e poi a Charles Leclerc che avrà una penalità di 10 posizioni per aver cambiato parti del motore per queste ultime gare: la ferrari del tedesco ha fermato il cronometro sull’1′ 09”217 mettendosi dietro di pochi centesimi il monegasco e Max Verstappen che accusa 1 decimo di ritardo dal team di maranello. Poco più staccate le due Mercedes rispettivamente di Bottas e Hamilton che, non avendo nulla da conquistare, si fermano a 2 decimi dalla prima posizione precedendo solamente Albon che chiude ultimo dei top team. Prove, però, caratterizzate dalla pioggia che dovrebbe esserci anche oggi durante le qualifiche e dalla rottura dei motori della Toro Rosso entrambi out durante le prove.

E’ caccia alla Pole oggi a partire dalle 19 e Sky mette a disposizione il canale dedicato alla Formula 1 ( Canale 207 Sky F1HD) per seguire la diretta. Inoltre, se si è abbonati a Sky, c’è anche la possibilità di seguire le qualifiche in streaming live dal proprio tablet o smartphone. La differita, invece, sarà su TV8 alle ore 21.30