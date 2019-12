Formula 1, Ferrari. Mattia Binotto: “Nel 2020 la Ferrari dovrà essere veloce e affidabile”

Formula 1, Ferrari. Il Natale si avvicina e con esso anche l’inizio del nuovo anno. In Formula 1, il tempo corre veloce come una monoposto e i giorni necessari a preparasi alla nuova stagione passano in fretta, mentre il lavoro da fare è tantissimo. In Ferrari lo sanno bene e a Maranello tutti sono all’opera per cercare di portare in pista una monoposto veloce e competitiva. I punti deboli della SF90 sono noti e l’obiettivo è proprio quello di colmare il gap che separa le Rosse dalle Mercedes così da avere una vettura capace di lottare anche su circuiti lenti che richiedono un alto carico aerodinamico. Intanto, nelle passate settimane, sono stati definiti i primi impegni ufficiali per il nuovo anno. La Ferrari presenterà la propria monoposto l’11 febbraio e il 18 febbraio, sette giorni dopo, ci sarà il filming day. Poi, dal 19 al 21 febbraio ci saranno i primi test invernali ufficiali a Barcellona. I test consentiranno ai team di mettere alla prova le nuovissime monoposto e, dalle indicazioni che si avranno, ci si potrà fare un’idea sui possibili scenari della stagione e sui rapporti di forza tra le squadre. Nel frattempo, le aspettative sono altissime e nel corso dei tanti eventi del mese di dicembre sia i piloti che il team principal hanno rilasciato molte dichiarazioni che partendo dalla stagione trascorsa muovono a quella futura, ormai imminente. In particolare, il 18 dicembre scorso, ai Gazzetta Sports Award Mattia Binotto ha parlato della nuova vettura e ha dato qualche anticipazione.

Formula 1, Ferrari. Binotto: “C’è uno svantaggio di prestazione da colmare”

Dovrà essere una Ferrari veloce e affidabile con tanto carico e tanta potenza, efficiente nei rettilinei. Però, questa chiaramente è la letterina a Babbo Natale, poi sappiamo che non è facile, né scontato. L’ultimo evento è stata la gara di Abu Dhabi in cui gli altri sono stati ancora più veloci di noi, quindi c’è ancora uno svantaggio di prestazione da colmare per cercare poi di fare bene. Siamo tutti molto impegnati e concentrati a Maranello. conosciamo la sfida e ci proviamo.



Formula 1, Ferrari. Binotto: “In Formula 1 non ci si ferma mai”

Poi, Binotto ha affermato che, nel nuovo progetto, la Ferrari ha deciso di rinnovare anche la sua già buona Power Unit.

Anche sapendo di avere una buona Power Unit, forse la migliore, era giusto da parte nostra provare nuove sfide, rilanciare la sfida e sapere che l’anno prossimo gli altri ancora una volta cercheranno di fare bene, perciò dobbiamo fare ancora meglio. In F1 non ci si ferma mai, non lo fanno i nostri avversari e non lo facciamo noi.

Formula 1, Ferrari. Gazzetta Sport Award, premiato Leclerc come “exploit dell’anno”



Ai Gazzetta Sport Award era presente anche Charles Leclerc che ha ricevuto il premio come “exploit dell’anno“. Il giovane monegasco ha ricevuto l’ambìto riconoscimento per la sua vittoria a Monza. L’impresa è stata votata come il più grande “exploit” sportivo del 2019. Charles ha ricevuto molti applausi e ha ricordato quel momento.

È stato veramente speciale vedere così tanta gente in festa a Monza, non mi sarei mai aspettato un esordio con la Ferrari di questo tipo, è stato più positivo di quanto mi aspettassi: sapevo che era una sfida, ma anche un’opportunità, soprattutto le 7 pole centrate non me le aspettavo.

Durante la premiazione c’è stato anche un siparietto comico. La presentatrice Geppi Cucciari ha scherzato sul suo rapporto con Vettel e Charles, stando al gioco, ha risposto: “Vettel? Gli scriverò con la chiave inglese Buon Natale sulla fiancata della sua auto…”

Il monegasco ha poi aggiunto che vorrebbe davvero potersi giocare il mondiale con il suo compagno di squadra il prossimo anno. Staremo a vedere.