Gara Gp Abu Dhabi 2019. Domenica 1° dicembre alle ore 14.10 si terrà l’ultima gara della stagione di Formula Uno, i piloti correranno sul circuito di Yas Marina, propriamente denominato ufficialmente X Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Questa gara si correrà dopo due settimane dal Gp del Brasile ad Interlagos dove a trionfare fu Max Verstappen, alle sue spalle si sono piazzati due novità: Pierre Gasly e Carlos Sainz. Quest’ultimi hanno approfittato dello scontro tra Hamilton e Albon con penalità per il campione inglese ma anche dell’incidente tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che ha portato i due piloti della Ferrari ad essere estromessi dalla gara. Il circuito del Gp di Abu Dhabi è lungo 5554 metri ed è caratterizzato da 21 curve. Questo circuito è stato inaugurato nel 2009 ed è stato inserito all’interno delle gare di Formula Uno. Ad Abu Dhabi finora si sono disputati 10 Gran Premi. La particolarità di questa gara è che si correrà in notturna come già accade per il Gp del Singapore.

Gara Gp Abu Dhabi, classifiche piloti e costruttori

La classifica piloti di Formula Uno è guidata da Lewis Hamilton con 387 punti conquistati che hanno consentito al pilota inglese di vincere il titolo di Campione del Mondo. Al secondo posto c’è il compango di team di Hamilton, ovvero il finlandese Bottas con 314 punti; al terzo posto s’insedia Verstappen con 260 punti, seguito da Leclerc con 249 punti, chiude nelle prime cinque posizioni Vettel con 230 punti. Passando alla classifica costruttori, in testa c’è la Mercedes con 701 punti; segue la Ferrari con 479 punti; in 3.a posizione abbiamo la Red Bull con 391 punti; in 4.a posizione la McLaren con 140 punti ed infine chiude la classifica delle prime cinque posizioni la Renault con 91 punti.

CLASSIFICA PILOTI:

1) Hamilton 387 pt;

2) Bottas 314 pt;

3) Verstappen 260 pt;

4) Leclerc 249 pt;

5) Vettel 230 pt.

CLASSIFICA COSTRUTTORI:

1) Mercedes 701 pt;

2) Ferrari 479 pt;

3) Red Bull 391 pt;

4) McLaren 140 pt;

5) Renault 91 pt.

Gara Gp Abu Dhabi, come seguire il match in tv e streaming

Gara Gp Abu Dhabi, info diretta tv e streaming. Questa gara del Gp di Abu Dhabi sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre sarà possibile guardare la gara in chiaro su Tv8. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.