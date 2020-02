Ferrari F1 2020, dove vedere presentazione in tv e streaming martedì 11/02

Ferrari F1 2020, dove vedere presentazione in tv e streaming martedì 11 febbraio ore 18.30. L’11 febbraio è il giorno in cui conosceremo la nuova Ferrari, la monoposto con cui Vettel e Leclerc tenteranno l’assalto al Mondiale 2020, in questi ultimi anni dominato da Hamilton. Inoltre dal 19 al 21 febbraio, anche i test saranno in diretta live su Sky: per la prima volta in Italia sarà possibile seguirli integralmente in esclusiva con 8 ore di diretta al giorno. Ma andiamo a vedere dove poter vedere l’evento in diretta tv e streaming gratis su Sky Sport F1 e Sky Sport24.

Prosegue il conto alla rovescia verso il via alla nuova stagione dei motori: martedì 11 febbraio sarà il giorno in cui si conoscerà, in diretta sui canali Sky Sport, la nuova Ferrari F1 2020 per il Mondiale 2020. La monoposto di Maranello, prima ad essere svelata tra tutti i team che parteciperanno al Mondiale, verrà mostrata a Reggio Emilia, nella città del Tricolore, a partire dalle 18.30. Questa sarà anche l’occasione per ascoltare le prime impressioni dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Successivamente li vedremo in pista per i test pre campionato a Barcellona.

Ferrari F1 2020, il calendario delle altre presentazioni

Fino ai test finali sarà ovviamente fitto il calendario delle presentazioni: dopo la Ferrari, il 12 febbraio toccherà alla Red Bull e alla Renault. Poi McLaren (13/02), Mercedes (14/02), Alpha Tauri (14/02), Racing Point (14/02) e Williams (14/02). Chiudono il 19/02 Haas e Alfa Romeo Racing.



Ferrari F1 2020, info diretta tv e streaming Sky Sport

La presentazione della nuova monoposto Ferrari inizierà alle ore 18.30 con una lunga cerimonia in diretta dal Teatro Valli di Reggio Emilia con diretta live streaming sul sito skysport.it e sull’account Facebook Sky Sport F1. In televisione l’evento partirà alle ore 18.15 su Sky Sport F1 con lo studio condotto da Federica Masolin in compagnia di Davide Valsecchi e Jacques Villeneuve. E’ possibile seguire l’evento anche su Sky Sport24 in diretta dalle 18.30, con le prime analisi di Davide Camicioli e Matteo Bobbi, e le interviste di Mara Sangiorgio in collegamento da Reggio Emilia. Per finire, alle 20.30 appuntamento con “Speciale Race Anatomy” condotto da Fabio Tavelli con Leo Turrini, Matteo Bobbi e Jacques Villeneuve, per analizzare in profondità la nuova monoposto. E’ possibile commentare la diretta utilizzando gli hashtag #SkyF1 e #SkyMotori.