Formula 1, Ferrari: Reggio Emilia si tinge di rosso per la presentazione della nuova SF1000

Formula 1, Ferrari. Il palcoscenico che il 29 aprile 1961 vide la prima esibizione del grandissimo Luciano Pavarotti nei panni di Rodolfo della Bohème oggi si prepara ad ospitare un altro importantissimo debutto. Nel tardo pomeriggio, precisamente alle 18.30, dal teatro municipale Romolo Valli sarà svelata al mondo la nuova creatura della Scuderia Ferrari: la SF1000. La monoposto che gareggerà nella stagione 2020 ha un nome significativo tanto quanto importante è il luogo scelto per la sua presentazione.

Formula 1, Ferrari: Reggio Emilia, un omaggio al tricolore

La nuova Rossa di Maranello si chiamerà SF1000 perché quest’anno la Scuderia Ferrari festeggerà il suo millesimo gran premio in Formula 1, anche se non è ancora chiaro in quale gp questo avverrà (dal momento che causa Corona virus la FIA sta valutando la cancellazione del GP di Cina). Un nome che intende celebrare un compleanno importantissimo per la Ferrari che ricordiamo è l’unica scuderia presente fin dall’istituzione del Campionato del Mondo di F1, avvenuto nel 1950. La location scelta per la presentazione è un’assoluta novità. Il team ha deciso di allontanarsi eccezionalmente dalla sede storica di Maranello per questo evento e di spostarsi nella vicina Reggio Emilia. Una scelta dovuta alla volontà di rendere omaggio alla città che duecentoventitré anni fa vide la nascita del tricolore. Il 7 gennaio del 1797, infatti, proprio a Reggio Emilia i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, riuniti in congresso, scelsero di adottare ufficialmente il tricolore come bandiera nazionale della allora Repubblica Cispadana. In seguito, nel pieno della prima guerra di Indipendenza, 1848, il tricolore venne scelto come vessillo nazionale in modo ufficiale e definitivo. Alla volontà celebrativa e al significato storico si aggiunge anche il fatto che Reggio Emilia è la città di origine dei genitori del team principal Mattia Binotto.

La Ferrari ha scelto un luogo speciale per regalare ai suoi tifosi e al mondo una presentazione che si annuncia spettacolare.

Formula 1, Ferrari. Dove seguire la presentazione della SF1000.

A Reggio, secondo la Questura, si attendono non meno di quattromila tifosi. Pochi, però, saranno i privilegiati che avranno accesso diretto all’ottocentesco teatro Valli per assistere alla presentazione: l’evento è su invito. Tuttavia, il Comune ha messo a disposizione degli appassionati un maxischermo in piazza Prampolini che permetterà a tutti di vedere in diretta il fatidico momento in cui sarà alzato il sipario sulla SF1000. Le sorprese non sono finite qui perché tra le 17.15 e le 17.45 Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno a disposizione dei tifosi per selfie, autografi e strette di mano nelle aree dedicate tra il Teatro Valli e il vicino Teatro Ariosto. Il Comune, inoltre, ha messo in campo una serie di iniziative per permettere a tutti i tifosi che saranno in città di visitare e conoscere meglio Reggio Emilia. Sono state predisposte le aperture straordinarie della Sala del Tricolore all’interno del Comune, del Museo del Tricolore, del Palazzo dei Musei e dei Chiostri di San Pietro. Per tutti quelli che non saranno a Reggio Emilia la presentazione della Ferrari sarà visibile sul sito della Scuderia. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento anche su Sky Sport F1, canale 207, con diretta a partire dalle 18.15.

Un appuntamento che si preannuncia grandioso e che non deluderà le aspettative dei fan. Chissà se il palco che ha dato inizio alla lunga e leggendaria carriera di Luciano Pavarotti nel mondo dell’opera lirica sarà di buon auspicio per la nuova nata di casa Ferrari.