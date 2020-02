Formula 1. Svelata a Reggio Emilia la Ferrari SF1000

Ferrari SF1000. Si è da poco conclusa la presentazione della nuovissima monoposto della Scuderia Ferrari nella storica cornice del teatro Valli di Reggio Emilia.

La Ferrari ha stupito il pubblico con una presentazione scenografica che ha saputo colpire ed emozionare. Un vero e proprio show con ballerini, orchestra, cori e un gioco di luci rosse d’impatto. L’orgoglio dell’appartenenza alla Scuderia e il legame con l’Italia sono state le cifre della presentazione con John Elkann che sul finale ha srotolato il tricolore accanto al vessillo con la frase simbolo del team di Maranello #EssereFerrari.

La nuova SF1000



La SF1000 è chiaramente un’evoluzione della passata SF90, ma si notano già differenze significative. Da un punto di vista cromatico essa appare più rossa, ma anche più opaca rispetto alla precedente vettura. La modifica tecnica più evidente sta nella rivoluzione delle pance laterali che appaiono molto più strette rispetto a quelle della SF90 e il rake più accentuato. Anche il muso “a due narici” rimane riconoscibile sebbene la sezione sembri più ridotta. In generale, la SF1000 sembra aver sviluppato all’estremo alcune caratteristiche già presenti nella precedente vettura.

Ferrari SF1000. Louis Camilleri: “Siamo concentrati sul nostro obiettivo: vincere”

La serata, condotta da Silvia Frangipane Hoffer (Capo della comunicazione del team) e Mark Genè (pilota e commentatore), ha visto alternarsi vari interventi sul palco. Il primo è stato quello dell’amministratore delegato Louis Camilleri. Camilleri ha voluto sottolineare il senso di orgoglio e appartenenza alla scuderia invitando alcuni storici dipendenti della Ferrari ad alzarsi per ricevere un meritato applauso. Poi, ha precisato che l’obiettivo del team è sempre e solo uno: vincere.

Siamo qui per condividere una passione che hanno milioni di altre persone, una cosa che solo la Ferrari può generare. E’ una cosa difficile da spiegare. Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo: vincere. Le responsabilità conferiscono tanta pressione, ma queste devono essere prese in modo positivo, in modo che possano ispirarci.

L’amministratore delegato ha dichiarato che la Ferrari sta lavorando sia per l’anno in corso che per il prossimo perché la sfida del 2021 è già apertissima.

Sarà un anno interessante, una stagione lunga e dovremmo progettare e costruire una vettura completamente nuova per le regole del 2021 che saranno molto diverse da queste. Abbiamo uomini, determinazione, disciplina e competenza per fare tutto questo. Mattia e il suo team hanno fatto un grande lavoro e non vediamo l’ora di lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo concentrati sul lungo periodo, non solo sull’oggi.

Discover all contents at www.FerrariSF1000.com Gepostet von Scuderia Ferrari am Dienstag, 11. Februar 2020

Ferrari SF1000. Mattia Binotto: Quest’anno affronteremo due sfide parallele.

Poi, è intervenuto Mattia Binotto che ha esordito citando Enzo Ferrari.

“Chiedete a un bimbo di disegnare una macchina e la farà rossa” diceva Enzo Ferrari. Direi che questo dice tutto. Per noi è la stessa cosa, la stessa emozione. Dopo un anno di progettazione e di sviluppo l’abbiamo svelata qui stasera. Questo sarà per noi un anno particolare. 70 anni della Formula 1 e 1000 GP della Ferrari. La Ferrari c’è sin dall’inizio della F1 ed è la squadra più vincente di sempre. Fare 1000 GP è una ricorrenza speciale. La competizione fa parte del nostro DNA, ci siamo sempre stati e ci saremo sempre. Questa è la sessantaseiesima vettura fatta dalla scuderia Ferrari. Frutto di lavoro, sacrifici, impegno, a volte difficoltà. Tutto questo è essere Ferrari. Affronteremo due sfide in parallelo quest’anno, sviluppando la macchina di quest’anno e quella del 2021. Dovremo imparare dagli errori del passato, perché siamo u team giovane. Il progetto 2021 è già partito, ma continueremo a lavorare su due fronti e lo faremo nel miglior modo possibile.

Il team principal ha poi concluso facendo un breve riferimento all’aspetto della nuova nata del Cavallino Rampante.

La macchina sembra molto simile a quella dell’anno passato, invece, credetemi, è molto differente.



Ferrari SF1000. Le dichiarazioni di Charles Leclerc e Sebastian Vettel.



I due piloti della Ferrari hanno condiviso con il pubblico le loro primissime impressioni sulla monoposto. Sebastian Vettel ha dichiarato: “Impossibile fare previsioni. Il team ha fatto un grande lavoro per lo sviluppo della monoposto. E’ emozionante vederla e sarà ancora più emozionante per me guidarla. Dovremo aspettare per vedere come andrà in pista.”

Charles Leclerc è alla sua seconda stagione in rosso e ha appena firmato un contratto che lo legherà per cinque anni alla scuderia di Maranello. Queste le sue dichiarazioni alla presentazione.

La vettura è uno sviluppo di quella dello scorso anno. Il 2020 sarà una bella sfida e non vedo l’ora di iniziare. Mi sono preparato fisicamente in montagna, mentalmente avrò un approccio non dissimile dal passato. Abbiamo lavorato tanto con il team per migliorare la macchina e io ho lavorato per evitare gli errori commessi lo scorso anno.

A conclusione dell’evento è intervenuto il presidente John Elkann.

Questa è la prima volta che presentiamo la Ferrari fuori da Maranello. Orgogliosi di farlo in un luogo così importante per il nostro paese. (…) Sappiamo quanta competizione ci sia, ma alla Ferrari ha dato senso di forza e sfida per fare molto di più. Voglio ricordare tutti i dipendenti della Gestione Sportiva. Meritano di essere ringraziati.