Formula 1, Coronavirus: cancellato il gp di Formula E, a rischio anche la Formula 1.

Formula 1, Coronavirus. La Federazione internazionale dell’auto ha deciso di cancellare il gran premio di Cina della Formula E a causa della crescente diffusione del coronavirus. Il gp si sarebbe dovuto tenere il prossimo 21 marzo nella città cinese di Sanya, sull’isola di Hainan, ma per motivi di sicurezza gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento. Pochi giorni fa, infatti, l’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il coronavirus “emergenza sanitaria internazionale di salute pubblica” valutando come alto il rischio di diffusione del virus sia a livello regionale che globale. L’obiettivo dell’OMS è mettere in campo tutte le misure necessarie a limitare il contagio il più possibile. Alla luce di questi eventi, dopo aver consultato le autorità locali, gli organizzatori della Formula E hanno ritenuto di dover annullare il gran prix per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Di seguito il comunicato stampa della Formula E.

Tenendo conto della continua diffusione del coronavirus e dopo una stretta consultazione con i servizi competenti della provincia di Hainan e del comune di Sanya l’evento è stato annullato in accordo con l’International Automobile Federation (FIA) e la Chinese Automobile and Motor Sports Federation. A causa delle crescenti preoccupazioni per la salute e della dichiarazione dell’OMS (…), la Formula E ha adottato le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, i partecipanti al campionato e gli spettatori, che romane la sua priorità.

Formula 1, Coronavirus. A rischio anche il gp di Shanghai di Formula 1.



L’epidemia di coronavirus mette seriamente a rischio anche lo svolgimento del gran premio di Cina della Formula 1. La FIA sta monitorando da vicino la situazione per decidere il da farsi, ma nulla è ancora sicuro. Il gran premio di Cina si dovrebbe disputare il prossimo 19 aprile a Shanghai, circa un mese dopo rispetto a quello cancellato della Formula E.