Harley Deegan arriva seconda nella NASCAR

Harley Deegan è arrivata seconda dopo Michael Self nella sua prima gara della serie ARCA di questo campionato al Daytona International Speedway. Deegan ha eguagliato Shawna Robinson e Erin Mary Crocker per il miglior piazzamento di una donna in una gara ARCA . Robinson è arrivata seconda a Daytona nel 1999. Crocker è arrivata seconda per tre volte, l’ultima volta nel 2007 al Kentucky.

Anno cruciale per la carriera di Hailie

“Il secondo che ha vinto in questo fine settimana”, ha detto Deegan, che è passata dal programma di sviluppo della Toyota al programma di sviluppo della Ford in bassa stagione. “Penso che vincere la prima gara sarebbe stato un pó troppo alto per gli standard per noi in questa stagione. Tutto sarebbe stato in discesa. Quindi almeno ho qualcosa su cui lavorare”.

La diciottenne sorrise mentre parlava

Suo padre non riusciva a smettere di sorridere. Lui e sua moglie, Marissa, hanno abbracciato Harley dopo la gara con Marissa che urlava “fantastico!” “Verrà il suo giorno”, ha detto Brian Deegan sulla pit-road di sua figlia. “Ha slancio. La cosa principale con lei è che ha avuto un grande slancio all’inizio dello scorso anno. Una volta che ha slancio, è acceso. Lei non vuole perdere. Lavorerà 18 ore al giorno. Lavorerà in palestra, studierà il nastro. Lei è seria. Siamo in missione “. La missione di sabato per Deegan era imparare. Ha corso nella top 10 per la maggior parte della gara e ha imparato dallo spotter Eric Holmes, che a volte l’ha incoraggiata e le ha detto cosa non fare altre volte. La maggior parte degli incidenti è stata alle sue spalle nella gara di 80 giri di sabato, ma una è avvenuta davanti a lei. Stava spingendo Chuck Hiers attraverso la curva 2 quando il contatto ha trasformato Hiers e lo ha mandato nel muro. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato,” Dio, non avrei dovuto farlo “, ha detto Deegan. “E ci sono stati momenti in cui è stato come,” “Le persone devono tenere a mente che stiamo gareggiando con l’ARCA. Non stiamo gareggiando in Coppa. Non siamo corse Xfinity. La maggior parte delle persone qui sono qui per imparare e alla fine arrivare a quel livello e risolvere i nodi a questo livello. “Penso di aver imparato molto da asporto da questa gara. Alcune cose su cui avrei potuto provare ed essere stato più aggressivo, ma tutto quello che ho fatto in questa gara ci ha permesso di raggiungere il secondo posto”.

Il prossimo appuntamento con Deegan e la serie ARCA sarà il 6 marzo a Phoenix Raceway.

“Sento che la prima gara dà il tono per la stagione”, ha detto sabato. “Avere una buona prima gara può aiutare a far rotolare la palla e aiutare i ragazzi al negozio. Quando sei di buon livello, positivo, ti rimbalzi l’un l’altro e l’etica del lavoro e aiuta solo per il resto dell’anno.