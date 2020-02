Quartararo: “Non avrei mai immaginato di sostituire Rossi in Yamaha”

La notizia è ufficiale: Valentino Rossi non sarà più pilota Yamaha nel 2021





Quartararo è il nuovo pilota Yamaha che nel 2021 prenderà il posto del grande Valentino Rossi; suo compagno di avventura sarà sempre Viñales che ha rinnovato il suo contratto fino al 2022.

Il pilota francese dichiara che è incredibile per lui prendere il posto di Valentino Rossi in Yamaha e che non se lo sarebbe mai immaginato così come non si sarebbe mai immaginato di arrivare in MotoGP. Un grande sogno, il suo, che si realizza in un team d’eccezione.

Ma che fine farà Valentino Rossi?

Tutti si stanno chiedendo quali saranno le sorti di Valentino Rossi: non si sa se smetterà di correre o se entrerà a far parte del team satellite con Morbidelli o con Luca Marini, il fratello. La notizia sarà ufficiale a metà 2020 in quanto il Dottore vuole capire se è ancora in grado di essere competitivo all’età di 40 anni. I fan sono sicuramente ansiosi di sapere quali sono le sorti di Valentino che li ha fatti emozionare vincendo ben 9 mondiali, 115 gare vinte su 402 gare disputate.

Intanto tutti si chiedono se Quartararo sarà in grado di sostituire il grande Dottore e quali saranno i risultati che porterà in pista in un grande team come quello della Yamaha.