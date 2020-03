F1 Coronavirus. Annullato il Gp d’Australia anche la F1 si ferma.

F1 Coronavirus. Poco fa, è stata resa nota la decisione di annullare la gara a Melbourne, in Australia. Il primo gp di stagione è stato cancellato dopo una lunghissima riunione che ha visto protagonisti i team principal, la Fiom, la Fia e le autorità locali. Una scelta arrivata nella notte australiana al termine di una lunga giornata fatta di dubbi e incertezze. Una parte importante nella decisione l’ha giocata la positività di un membro del team McLaren e la conseguente quarantena di buona parte dello staff che ha portato la squadra ha decidere di ritirarsi dal gp. Ora gli occhi di tutti sono puntati sull’appuntamento del Bahrein e del Vietnam. In particolare, il gp del Bahrein, che si dovrebbe disputare la prossima settimana, sarà a porte chiuse, ma la quarantena del team McLaren mette a rischio l’evento. Si teme che anche altre persone possano risultare infette e questo rappresenta un problema non di poco conto.

F1 Coronavirus. Positivo un membro della McLaren la squadra si ritira.

Qualche ora fa, si è appreso della positività di un meccanico della McLaren che insieme ad altri due membri del team Haas, risultati a quanto sembra negativi, era stato sottoposto al tampone dopo aver manifestato sintomi influenzali sospetti. L’intera squadra con grande senso di responsabilità ha deciso di non prendere parte al gran premio e buona parte dei membri del team sono ovviamente in quarantena.

In mattinata Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e poi di Sebastian Vettel avevano espresso la loro perplessità in merito alla scelta della F1 di non prendere provvedimenti e non fermare preventivamente il gp. Difficile stabilire cosa accadrà perché la situazione muta di ora in ora, ma uno sconvolgimento del calendario non è un’ipotesi tanto remota.