F1, Ferrari: Sebastian Vettel risponde alle domande dei tifosi

F1, Ferrari. In questi giorni di stop forzato dovuto alla pandemia di Covid-19, i piloti e le scuderie di Formula 1 cercano di far sentire la propria vicinanza ai tifosi in vari modi attraverso i social network. C’è chi dà consigli su come lavarsi bene le mani e chi semplicemente condivide momenti di vita quotidiana o racconta come sta trascorrendo questi giorni di quarantena. Daniel Ricciardo, per esempio, su Instagram, ha mostrato come sta passando queste giornate nella sua fattoria di Perth in Australia. In un video, pubblicato sul suo account, il pilota Renault appare a bordo di un trattore mentre si dedica al suo ranch. Insolito vedere un pilota su un mezzo così “lento” e in una veste così particolare.

F1, Ferrari: il Q&A di Sebastian Vettel.

Anche la Scuderia Ferrari per far sentire la propria vicinanza ai numerosi fan sparsi in tutto il mondo ha deciso di organizzare delle interviste social che hanno come protagonisti i tifosi e i piloti. I Q&A permettono ai fan di indossare i panni del giornalista e fare delle domande ai piloti. Sono iniziative che permettono un coinvolgimento attivo dei tifosi e in un momento come questo possono essere un ottimo modo per distrarsi e conoscere meglio i piloti. Il primo Q&A ha avuto come protagonista Sebastian Vettel.

Le domande sono state diverse e hanno toccato molteplici argomenti. Inevitabile il riferimento al Coronavirus e al difficile momento che tutta l’umanità sta vivendo. E’ stato chiesto a Vettel quali consigli si sentiva di dare ai suoi fan a tal proposito. Sebastian ha così risposto.

Non penso di poter dare chissà quali consigli. Semplicemente prendete sul serio la situazione, prendetevi cura di voi stessi e delle altre persone, soprattutto quelle più anziane. Mantenete le distanze, lavatevi le mani. Probabilmente sto dando fin troppi consigli, ma credo che la cosa più importante sia rispettare le altre persone e questo significa tenersi a distanza di sicurezza dagli altri. Non sottovalutate la situazione, prendete la cosa sul serio e siate responsabili!

Non solo consigli, ma anche curiosità: Vettel futuro ingegnere?

Un fan ha chiesto al pilota Ferrari se sia possibile per lui un futuro da ingegnere una volta terminata la carriera da pilota. Sebastian Vettel ha dichiarato:

Prima di diventare un professionista e prima di iniziare la mia carriera di pilota, al termine della scuola superiore, avevo intenzione di andare all’Università e studiare Ingegneria Meccanica. Quindi probabilmente è qualcosa che mi piacerebbe fare… Certo, nel frattempo ho sviluppato la passione per tantissimi altri interessi, ma c’è sempre qualcosa che mi affascina nel capire come funzionano le cose. E ovviamente mi piace comprendere tutto quello che succede nella nostra monoposto e come funziona nel suo complesso. Sì, potrebbe essere qualcosa di interessante da fare un giorno…

Un altro tifoso ha chiesto come si svolge la vita di un pilota nel suo motorhome.

Utilizzo il mio motorhome solo ad alcune gare, soprattutto europee, ma anche perché sarebbe abbastanza complesso portarlo in certe altre gare. Anche quando ho il motorhome comunque non è che riesca a trascorrerci più di tanto tempo, visto che torniamo abbastanza tardi la sera e poi andiamo in pista presto al mattino. Però mi piace, è uno spazio tutto mio ed è piacevole prepararmi la colazione al mattino.

Infine, il pilota Ferrari ha tracciato una sorte di bilancio della sua carriera.

Mi sento molto fortunato ad aver avuto una carriera come quella che ho avuto fino a qui e non penso avrei voluto prendere alcuna scorciatoia. Penso che superare i momenti difficili, sia un’opportunità per renderti più forte.

https://www.instagram.com/tv/B-RyYK4HN3h/?utm_source=ig_web_copy_link

Dopo Sebastian Vettel, ora tocca a Charles Leclerc. I tifosi hanno già inviato le loro domande e a breve verrà pubblicato il video con le risposte sui canali social della Scuderia Ferrari.