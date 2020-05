Alonso invita Rossi a correre la 24 ore di Le Mans

Due grandi campioni della MotoGp e Formula 1 insieme per correre la 24 ore di Le Mans, la famosa gara automobilistica. Stiamo parlando di Fernando Alonso e Valentino Rossi, con il pilota spagnolo che si prepara a partecipare alla sua terza edizione della competizione. Alonso, ex pilota F1 di 38 anni, due volte campione del mondo di F1, sa cosa vuol dire correre una 24 ore e vincere sul circuito La Sarthe, gareggiando le ultime due edizioni con la Toyota e vincendole. Per questo motivo Alonso invita Valentino Rossi a gareggiare alla 24 ore, dopo aver visto la prestazione del Dottore nella 12 ore di Abu Dhabi, arrivando terzo, lo spagnolo sogna di vederlo gareggiare, magari con la stessa macchina, nella competizione speciale.

Alonso invita Rossi – Quindi Fernando Alonso, durante la sua diretta Instagram, consiglia al pilota MotoGp di provare l’esperienza 24 ore: “Direi a Valentino di correre a Le Mans, perchè è un’esperienza per la vita e una volta andrebbe fatta – ha detto Alonso -. Devi preparare bene la gara perchè tutto è molto professionale e molto competitivo, non è solo resistenza, non c’è tempo per rilassarsi” ammette il pilota spagnolo. Rossi più volte in passato ha pensato di prendere parte a questa competizione.

I progetti per il 2021 – Il pilota spagnolo, intanto, nella diretta Instagram ha detto di avere le idee chiare su quello che sarà il suo futuro nel 2021: “Conoscevo quella corsa – ha detto lo spagnolo in una diretta Instagram – ma l’esperienza con Toyota ha superato ogni previsione: la notte, il pubblico, 24 ore di adrenalina che fanno sembrare la corsa più breve… tanto che vorresti non finisse così presto. E’ stato fantastico” ammette Alonso, che poi conclude: “So più o meno cosa fare, spero di annunciarlo al più presto“.

L’88° edizione della 24 ore di Le Mans, inizialmente prevista per il 13-14 luglio, è stata rinviata a settembre, il 19-20, a causa della pandemia da Coronavirus.