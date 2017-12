Formula 1, Horner (Red Bull): “Rinnovo Ricciardo? Vogliono riconfermarlo ma ci sono giovani di talento”

A circa tre mesi dall’inizio delle nuova stagione, in attesa della presentazione delle varie monoposto, a tenere banco nel mondo della Formula 1 è il mercato piloti. In scadenza di contratto a fine 2018 ci sono campioni del calibro di Bottas, Raikkonen e Ricciardo, in pratica un sedile potenzialmente disponibile in ognuna delle tre squadre più blasonate del recente passato.

La Red Bull ha blindato Max Verstappen con il chiaro intento di rendere il giovane olandese uno dei favoriti per il titolo mondiale. E Ricciardo? Il pilota australiano, anche nel campionato appena concluso, ha dato prova di essere competitivo e non ha nascosto un certo disagio proprio nel finale di stagione, quando alcuni problemi meccanici gli hanno tolto la possibilità di lottare per piazzamenti di prestigio. Sul suo futuro e sul possibile rinnovo si è espresso Christian Horner, team principal della scuderia austriaca. Queste le sue parole che lasciano aperto ogni possibilità sul futuro del pilota australiano: “Daniel è in un momento importante della sua carriera, dovrà fare una scelta delicata per il suo futuro e ci chiede una macchina che gli consenta di esprimere a pieno il suo potenziale. I primi mesi della prossima stagione saranno decisivi sia per noi che per lui. Noi vorremmo riconfermarlo ma se questo non accadesse non ci faremo di certo trovare impreparati. Abbiamo investito molto nel programma giovani, che ci ha già fornito dei piloti di grande talento“.