Formula 1 Mondiale 2018, squadre e piloti partecipanti

Con l’annuncio di Sergej Sirotkin alla Williams si è completato ufficialmente il roster dei venti piloti che, partire dal 25 Marzo col Gp d’Australia, si contenderanno il titolo mondiale.

Il russo, di fatto, è una delle poche novità di questa stagione, con l’altro esordiente, il monegasco Leclerc, scuola Ferrari, che guiderà la nuova Sauber motorizzata Alfa Romeo.

La Toro Rosso ha invece scelto di confermare Gasly e Hartley, subentrati nel corso della scorso della scorsa stagione a Sainz, che disputerà il suo primo campionato completo alla guida della Renault, e Kvyat, che ha trovato casa in Ferrar, come sviluppatore.

Niente da fare per Robert Kubica, che dalla Williams ha ottenuto un contratto, ma solo da collaudatore.

Tutto confermato nei top team; sotto osservazione saranno le “seconde guide”: Bottas, Raikkonen e Ricciardo, se l’australiano può considerarsi una seconda scelta. I tre sono infatti in scadenza di contratto coni rispettivi team,motivo in più per immaginarsi una stagione all’attacco quantomeno di un sedile per la stagione successiva.

F1 Mondiale 2018. Squadre e Piloti

Mercedes – Lewis Hamilton – Vallteri Bottas

Ferrari – Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen

Red Bull – Max Verstappen – Daniel Ricciardo

Force India – Sergio Perez – Esteban Ocon

Williams – Lance Stroll – Sergej Sirotkin

Renault – Nico Hulkengerg – Carlos Sainz

Toro Rosso – Pierre Gasly – Brendon Hartley

Team Haas – Kevin Magnussen – Romain Grosjean

Mclaren – Fernando Alonso – Stoffel Vandoorne

Sauber Alfa Romeo – Marcus Ericsson – Charles Leclerc