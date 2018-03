Questo week-end riparte la Formula 1 con il primo Gp stagionale che si disputa in Australia sul circuito di Albert Park: sarà di nuovo Hamilton vs Vettel ma attenti alle Red Bull.

Hamilton fulmine nelle libere, più indietro le Ferrari. Ricomincia il mondiale di Formula 1 con la prima gara stagionale che si disputa in Australia sul circuito di Albert Park. Dopo la conferenza stampa di giovedì, i piloti sono scesi in pista per le 2 sessioni di prove libere del venerdì che hanno messo davanti a tutti Lewis Hamilton: il pilota Inglese ha fatto segnare il tempo migliore e si è impegnato su una simulazione gara che ha mostrato l’ottimo passo del team Mercedes e tutte le potenzialità della scuderia tedesca. Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen con un tempo che fa tremare sia Mercedes che Ferrari: chiude la top 3 l’altra Mercedes di Valteri Bottas. Più staccate, al momento, le ferrari che hanno conquistato il 4 e 5 posto.

Dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming. Il primo evento del nuovo mondiale di Formula 1 sarà seguito interamente Sky con il programma dedicato al mondo dei motori. La piattaforma mette a disposizione il canale 207 Sky F1 HD con la diretta che inizierà verso le 6 e il via alle prime qualifiche stagionali alle 7 con la caccia alla prima pole stagionale tra Hamilton e Vettel. Per chi non può seguire l’evento in tv, Sky offre anche il servizio streaming dedicato sull’app Sky Go che seguirà l’evento in diretta. La differita delle qualifiche andrà in onda alle 19 su Tv8 che prenderà il posto della Rai siccome non ha rinnovato il contratto per i diritti tv: la prima gara dell’anno si avvicina e questo si prospetta un mondiale ricco di emozioni con la lotta aperta tra Hamilton e Vettel ma con un occhio alla Red Bull che ha dimostrato di essere molto vicina alle due scuderie.