Il Gp Cina si è rivelato un autentico dumb show shakespeariano, dove tutto si ribalta e finisce male. E’ terminata non certo in modo fantastico la gara per Sebastian Vettel che doveva involarsi per la terza vittoria consecutiva dopo la pole di sabato e i primi due posti tutti in rosso. Invece il gran premio cinese si è rivelato un incubo per il pilota tedesco. Ma in questo sport mentre sei nell’oro più sfarzoso ti puoi poi trovare seppellito nella profonda polvere. Giro numero 44 Vettel era terminato in terza posizione e cercava di recuperare secondi su Bottas e Ricciardo che avevano conquistato le prime due posizioni. Quarto Verstappen che aveva superato Hamilton, l’olandese lungo il rettilineo cerca di superare il pilota tedesco e invece sbaglia la frenata e i due si toccano. Ma il tamponamento killer è di Verstappen che non ha saputo gareggiare con l’avversario normalmente. Si è fatto ingannare da quel poco di spazio che c’era tra lui e il pilota della Ferrari.



L’incidente poi ha compromesso la gara dei due, ma soprattutto quella di Vettel che cercava il terzo successo stagionale. Un dominio che mancava ormai dai tempi di Schumacher. Comunque il tedesco rimane ancora primo come anche la Ferrari che dovranno entrambi dimenticare lo spiacevole episodio e tornare a vincere già nel prossimo gp di Baku (Azrbaigian). A Verstappen, poi, è stata data una penalità di 10 secondi, troppo poca per l’incidente causato. Alla fine Raikkonen rimedia i danni per la Ferrari centrando il terzo posto. Daniel Ricciardo vince il gp di Cina e Bottas arriva secondo, mentre Hamilton quarto. Verstappen comunque arriva quinto tre posti sul pilota tedesco. cosa che non rende giustizia visto che proprio l’olandese ha provocato l’incidente.

Non è la prima volta che Verstappen rovina i piani della Ferrari. Uno scontro tra Vettel e Verstappen successe anche lo scorso anno. Infatti nel 2017 succese a Singapore, dove furono coinvolte no una ma due Ferrari dall’urto della monoposto del pilota olandese. Totalmente diversa la dinamica perchè qui è stata l’ingordizia e l’egoismo dell’olandese, mentre a Singapore fu l’asfalto bagnato e la pioggia battente al momento del via la causa del crash.Dopo alcune ore poi sono arrivate le scuse del pilota olandese che si è assunto definitivamente le responsabilità e pace è stata fatta tra i due piloti.