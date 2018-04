Sebastian Vettel ha riportato la Rossa nuovamente sul gradino più alto del podio, bissando il successo in apertura di campionato in Australia, a Melbourne. Due gare consecutive la Ferrari non le vinceva addirittura dal 2010 con Fernando Alonso, quando vinse GP di Monza e di Singapore. Vettel ha condotto una gara straordinaria, spingendo al massimo in apertura di gran premio. A parità di gomme, supersoft, la Mercedes di Valtteri Bottas e le Ferrari di Vettel e Raikkonen correvano praticamente sullo stesso ritmo. Intanto, Lewis Hamilton con l’altra Mercedes ha provato a diversificare la strategia montando gomme soft al via per fermarsi solamente una volta e terminare il GP con le medie. Anche Vettel ha terminato la gara con una sola sosta, ma il miracolo si è compiuto qui: pit-stop al giro 19 e gomme soft montate. Impensabile arrivare fino in fondo con quella mescola, eppure Vettel ce l’ha fatta e conquista così altri 25 punti preziosissimi, difendendosi dagli attacchi di Bottas, quando ormai aveva le gomme completamente usurate.

Poteva essere una giornata straordinaria per la Ferrari ma purtroppo così non lo è stato. Spavento e tanta paura al box della Scuderia di Maranello nel corso del 41° giro. Kimi Raikkonen si ferma per la seconda sosta. Tutto regolare fin quando non si accende, erroneamente, la luce verde del semaforo posto sulla piazzola del cambio gomme. Il finlandese riparte travolgendo un meccanico che non aveva terminato il fissaggio dello pneumatico posteriore sinistro. L’impatto è durissimo. La gamba del meccanico, Francesco, compie una torsione innaturale e si spezza, come è ovvio che sia, in quanto uno pneumatico di quelle dimensioni anche a bassa velocità non può far altro che procurare seri danni. La gamba sembra un tubo di gomma e dopo un’attenta analisi, si parla di una frattura di tibia e perone della gamba sinistra. Appena dopo l’urto, Raikkonen si ferma, in quanto la gomma non è stata fissata e torna indietro a sincerarsi delle condizioni del meccanico. Di seguito il video dell’incidente che ha messo k.o. il meccanico Francesco.