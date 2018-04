Formula 1 replica Gp Cina in chiaro e in streaming gratis oggi 15 aprile

Formula 1, la terza tappa del Mondiale 2018 andrà di scena in Cina, sul circuito che sorge nella periferia della metropoli cinese di Shanghai. La prima edizione è andata di scena nel 2004 e fu vinta dal brasiliano della Ferrari, Rubens Barrichello.

Sul circuito cinese, dalle caratteristiche peculiari per la presenza di curve veloci, rettilinei e staccate violente, è presente anche il più lungo rettilineo dell’attuale campionato di Formula 1, considerati i suoi 1,202 chilometri di lunghezza.

Il tracciato è lungo all’incirca 5,4 chilometri ed è a tutti gli effetti particolarmente ricco di curve, nella fattispecie se ne contano 16, per un totale di 56 giri.

La terza gara di Formula 1 avrà inizio alle ore 8.10, orario italiano.

Scopri come seguire la replica del Gp Cina di Formula 1