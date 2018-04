GP Cina F1 diretta TV e streaming live gratis. In chiaro su TV8? Info orari 15/04

C’è grande attesa per la terza gara del Mondiale di Formula 1 2018, che si disputerà sul circuito di Shangai, in Cina. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere GP Cina F1 in diretta tv e streaming live gratis. Prima, però, diamo un rapido sguardo a come arrivano i piloti più attesi a questa gara. In pole position ci sarà il ferrarista Sebastian Vettel (1:31.095), che dopo le due straordinarie vittorie in Australia e Bahrein, sta continuando a stupire tutti a suon di prestazioni monstre, sia in gara che nelle qualifiche. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, sfortunato nell’ultimo gran premio. Seconda fila tutta Mercedes con Bottas in terza posizione ed il campione del mondo in carica Lewis Hamilton in quarta. Dunque sarà una gara tutta da seguire: nel prossimo paragrafo vi diciamo come e dove vedere il GP Cina di Formula 1 in streaming live gratis e in diretta TV, oggi 15 aprile.

Diretta TV GP Cina F1 in chiaro su TV8? Info orari 15/04

Purtroppo non ci sono buone notizie per gli appassionati di Formula 1 non abbonati a Sky: infatti non sarà possibile vedere GP Cina F1 in chiaro su TV8, il canale free dell’emittente satellitare che da quest’anno si sostituirà alla Rai per quanto concerne la trasmissione gratuita ed in chiaro dei gran premi del Mondiale. Quindi la diretta TV GP Cina Formula 1 sarà trasmessa in esclusiva da Sky, su due canali: Sky Sport 1 HD (canale 201) e Sky Sport Formula 1 HD (canale 207), con la partenza prevista per le ore 8.10 del mattino nella nostra nazione. Chi non possiede un abbonamento a Sky Sport dovrà, quindi, accontentarsi di vedere il GP Cina in chiaro in replica su TV8 alle ore 21.00 di questa sera. Per chi non lo sapesse, diciamo che il canale free di Sky trasmetterà in diretta TV soltanto quattro gare del Mondiale F1 2018 sulle ventuno in programma, le restanti, compreso il GP Cina, saranno trasmesse in differita.

GP Cina F1 in chiaro su RSI LA 2 – Il Gran Premio di Cina di Formula 1 su LA 2 in diretta tv sarà visibile gratis in Italia sul digitale terrestre in alcune zone del Nord Italia: stiamo parlando della parte nord della Lombardia (provincia di Como e provincia di Varese).

Streaming GP Cina F1: come e dove vedere il Gp su pc, smartphone e tablet oggi 15/04

Il GP Cina F1 in streaming live gratis sarà visibile per tutti gli abbonati tramite l’applicazione ufficiale Sky Go, valevole per pc, smartphone e tablet. Quindi consigliamo a tutti i non abbonati a Sky di farsi prestare per il tempo della gara l’account dell’applicazione da parenti o amici che vedranno il GP Cina F1 in tv, per poi restituirlo al termine del gran premio. Al contrario sconsigliamo vivamente di vedere il GP Cina F1 in streaming live gratis attraverso siti internet (vedi Rojadirecta) o pagine Facebook, in quanto queste azioni sono illegali nella nostra nazione e se scoperti si rischiano multe e sanzioni. Ribadiamo che per vedere lo streaming GP Cina Formula 1 la soluzione più sicura è utilizzare l’app ufficiale Sky Go.