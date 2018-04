LIVE F1 Gp Bahrain prove libere 1 diretta tempo reale: Hamilton miglior tempo provvisorio

-50:00 – Riepiloghiamo i primi 10 dopo i primi run: Hamilton, Bottas, Vandoorne, Raikkonen, Vettel, Gasly, Grosjean, Hulkenberg, Ricciardo e Magnussen. Solo i piloti Mercedes sono scesi sotto il muro dell 1’33”, Verstappen è ancora fermo ai box per risolvere i problemi tecnici avuto a inizio sessione.

-52:00 – Hamilton va vicinissimo a migliorarsi: 1’32”540 nell’ultimo giro, solo 8 millesimi più lento rispetto al suo tempo. Gran passo esibito subito dal pilota Mercedes.

-54:00 – Un cavo penzola dal retrotreno della Mercedes di Hamilton, ma l’inglese prosegue senza problemi a inanellare giri.

-55:00 – Dietro ai due Mercedes ci sono Vandoorne, a 1”1, poi Raikkonen a 1”2 e Vettel a 1”4.

-56:00 – Bottas segna il nuovo miglio tempo in 1’33”008, ma Hamilton se lo riprende immediatamente: 1’32”532.

-59:00 – Hamilton si pone davanti a tutti: 1’33”041 il tempo del Campione del Mondo. Testacoda per Leclerc.

-1:00:00 – Bottas ha mezzo secondo su Raikkonen e Vandoorne, poi a 7 decimi Grosjean e Vettel, sesto a un secondo Ricciardo. Testacoda per Stroll, che lamenta via radio problemi al cambio.

-1:04:00 – Miglior tempo di Bottas: 1’33”235, mezzo secondo meglio di Raikkonen.

-1:05:00 – Vettel secondo a 0”548 dal compagno di squadra, poi Ricciardo al terzo posto.

-1:08:00 – Raikkonen miglio tempo: 1’33”770.

-1:10:00 – Miglior tempo di Ricciardo in 1’34”333.

-1:12:00 – Primi tempi regitrati: Perez 1’35”191, appena davanti a Ricciardo (+0”013) e Ocon (+0”019).

-1:14:00 – Verstappen è riuscito a rientrare ai box spingendo la vettura. Fosse rimasto fermo in pista, avrebbe dovuto saltare l’intera sessione.

-1:25:00 – Quasi tutti i piloti hanno effettuato l’installation lap e sono rientrati ai box. Tra gli ultimi a effettuarlo, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Problemi al turbo per Verstappen, che era già uscito per i primi giri cronometrati.

-1:28:00 – Le vetture sono quasi tutte in pista per percorrere l’installation lap.

-1:30:00 – Semaforo verde! Iniziata la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain.

12:50 – Mancano 10 minuti al semaforo verde che darà il via alla prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain. Sul tracciato si sta abbattendo un vento piuttosto forte, che potrebbe depositare una discreta quantità di sabbia sull’asfalto.

12:30 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del GP del Bahrain, secondo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo di Formula 1. Mancano 30 minuti all’inizio della sessione che darà il via al week end di gara.

Dopo il round di apertura in Australia, a Melbourne, che ha visto imporsi Sebastian Vettel e la Ferrari, il Mondiale di Formula 1 si sposta in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione.

Teatro del GP, il circuito di Sakhir, che ospita la Formula 1 dal 2004, con una sola pausa nel 2011, dove gli organizzatori furono costretti a cancellare la gara non potendo garantire la sicurezza di piloti e team, a causa delle violente sommosse popolari che stavano attanagliando il Paese. La pista è lunga 5,412 km e si caratterizza con un andamento “stop and go”. I primi due settori sono caratterizzati da molte curve secche, con un andamento tortuoso dove è fondamentale avere una buona trazione per poter essere competitivi. L’ultima parte del circuito presenta invece due curve a lunga percorrenza, dove si riesce ad essere veloci solamente se si riesce a far scivolare la monoposto, senza troppe correzioni, e qui entra in gioco l’aerodinamica per riuscire a fare la differenza. A completare il lay-out della pista 3 rettilinei abbastanza lunghi (sopratutto quello dei box), che offrono quindi adeguate possibilità di sorpasso prendendo la scia della monoposto che precede. Altro fattore con cui bisogna fare i conti è quello della numerosa presenza di sabbia sul circuito: la pista di Sakhir si trova infatti in mezzo al deserto e sopratutto nella prima sessione di prove libere che inizierà tra poco, i piloti dovranno girare il più possibile per cercare di pulire la traiettoria ideale dai numerosi granelli che si depositano sull’asfalto. Fondamentale cercare di rimanere in traiettoria il più possibile nell’arco del giro, dal momento che sul resto della carreggiata, molto meno battuta dalle monoposto durante la tre giorni di gara, la sabbia rimane un elemento presente in maniera costante, fattore che rende il tracciato particolarmente abrasivo per il consumo degli pneumatici. Questo aspetto potrebbe favorire l’adozione di diverse strategie di gara da parte dei protagonisti del GP di domenica, a seconda del consumo delle 3 tipologie di mescole (medium, soft e supersoft) che i vari team registreranno nel corso delle prove. Fattore che aggiungerà un pizzico di imprevedibilità in più a un GP che ha spesso offerto gare molto divertenti e incerte, con svariati sorpassi a garantire spettacolo agli appassionati.

Come già detto, si riparte con Vettel e la Ferrari al comando nei rispettivi campionati (Piloti e Costruttori): il ferrarista dovrà guardarsi dal tentativo di risposta immediata da parte delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, autore di una gara mediocre in Australia, ma anche delle Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. La scuderia austriaca, dopo un inverno molto promettente, ha steccato la prima a Melbourne, senza riuscire a centrare il podio con nessuna delle due vetture, e vorrà sicuramente riscattarsi subito qui in Bahrain, per dimostrare ai rivali che la falsa partenza di Melbourne è stata solamente un caso. Infine, da tenere d’occhio anche l’altro ferrarista, Kimi Raikkonen, tornato dall’Australia con il muso lungo, per una strategia imposta dai box che lo ha penalizzato a discapito del compagno di squadra. A Melbourne, per buona parte del week end, il finlandese aveva dimostrato di essere più in palla del compagno di squadra, ed arriva in Bahrain voglioso di dimostrare agli uomini di Maranello di meritare un trattamento migliore di quello che gli è stato riservato nel round d’apertura del campionato.