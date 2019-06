Dopo 10 mesi e 18 giorni,Sebastian Vettel conquista la prima Pole Position in questo 2019 (la 56ª in carriera) davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quarto posto a sorpresa per Daniel Ricciardo con la Renault davanti a Gasly e un deludente Valtteri Bottas. Quarta fila per la Renault di Nico Hulkenberg e la McLaren di Norris,chiudono la Top 10 Sainz e Magnussen.

FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019

I risultati delle qualifiche :

1° Vettel (Ferrari) 1:10.240 (S)

2° Hamilton (Mercedes) + 0.206 (S)

3° Leclerc (Ferrari) + 0.680 (S)

4° Ricciardo (Renault) + 0.831 (S)

5° Gasly (Red Bull Racing Honda) + 0.839 (S)

6° Bottas (Mercedes) + 0.861 (S)

7° Hulkenberg (Renault) + 1.084 (S)

8° Norris (McLaren Renault) + 1.623 (S)

9° Sainz (McLaren Renault) + 3.741 (S)

10° Magnussen (Haas Ferrari) NO TIME

11° Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1:11.800 (M)

12° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:11.921 (S)

13° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:12.136 (S)

14° Albon (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:12.193 (S)

15° Grosjean (Haas Ferrari) NO TIME

16° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:12.197 (S)

17° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:12.230 (S)

18° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:12.266 (S)

19° Russell (Williams Mercedes) 1:13.617 (S)

20° Kubica (Williams Mercedes) 1:14.393 (S)

Le dichiarazioni dei piloti:

Vettel: “Il giro è stato bellissimo da guidare. Questa è stata una bella qualifica devo dire. Adesso sono pieno di adrenalina onestamente,tu conosci quella sensazione nella macchina, quando sei carico di adrenalina,senti l’aderenza che sale e vuoi solo tenere la macchina e fare questo giro. Mi sono divertito,sono molto contento per me e per il team. Le ultime settimane,anzi le ultime 17 gare sono state molto dure per noi. Passo gara? In realtà ieri è stato tremendo. Oggi però la macchina era molto migliore quindi possiamo portarci questo slancio domani. Dobbiamo evitare la gomma rossa,per fortuna siamo riusciti a qualificarci con quella Media. La macchina ha dato buone sensazioni. Le Mercedes saranno velocissime sulla lunga distanza ma cercheremo di stare davanti”

Hamilton:”Onestamente non so perchè,ma non sono molto deluso in questo momento. Loro sono stati più veloci di noi, soprattutto nell’ultimo settore,avevano qualcosa in più. Guadagnavano quattro-cinque decimi in rettilineo. Io ho fatto tutto il possibile,tutti l’abbiamo fatto. Il tempismo è stato perfetto,le procedure anche. Sono pienamente contento del lavoro fatto. Sapevamo che loro erano veloci ma va bene così. Le gare devono essere queste. Sono contento di essere in mezzo alle Ferrari. I fan sono fantastici e speriamo che ci sia una bellissima gara domani”

Leclerc: “Non so perché sono mancato nel Q3. Ho faticato un po’ con la macchina e nel terzo settore ho sbagliato un po’ non sono riuscito a seguire bene la pista nel corso dei suoi miglioramenti. Forse devo lavorare su questo,devo trovare l’asseto giusto soprattutto per fare le qualifiche e nel Q3, fatico in questa parte. Congratulazioni però a Seb perché ha fatto una qualifica fantastica. Passo gara? Siamo andati abbastanza bene,speriamo di ripeterci domani e di trarne forza”

Verstappen:”Sono stato sfortunato,ho preso la bandiera rossa davanti ai miei occhi. Sul passo gara dovremmo andare bene, dovremmo recuperare delle posizioni ma sarà quasi impossibile lottare domani con Ferrari e Mercedes”

Giovinazzi: “Va bene così,alla fine siamo migliorati dalla FP3 alla qualifica forse abbiamo capito un paio di cose. Domani credo che partiremo dodicesimi , siamo vicini alla zona punti,partiamo già più avanti e può essere un vantaggio”