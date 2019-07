A due settimane dal GP d’Austria, la F1 torna in pista per il decimo appuntamento stagionale, ovvero quello di Silverstone (Inghilterra) dove il padrone della classifica mondiale Lewis Hamilton nel circuito di casa vorrà cercare il settimo successo stagionale.

Qualifiche GP Silverstone, presentazione

Il circuito d’Oltremanica è insieme a quello di Monza il più vecchio del circuito mondiale, dove il primo GP si è disputato il 13 magio 1950 (fu il primo in assoluto). I piloti dovranno percorrere 52 giri su una lunghezza di 5,891 km per un totale di 306,332 km. La scorsa stagione Lewis Hamilton riuscì a conquistare la pole position facendo registrare il miglior tempo delle qualifiche della storia del circuito con 1’25″892, ma il giorno dopo la gara la vinse il ferrarista Sebastien Vettel davanti proprio al britannico e al suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen passato quest’anno all’Alfa Romeo. In queste prima parte di stagione c’è stato il dominio assoluto della Mercedes che ha vinto otto dei nove GP, non vincendo solamente l’ultimo due settimane in Austria dove ha trionfato Max Verstappen su Red Bull. Ovviamente anche la classifica generale e costruttori vede la Mercedes stare avanti a tutti: Hamilton comanda con 197 punti davanti a Bottas con 166, mentre Verstappen e Vettel seguono rispettivamente a 126 e 123; mentre la scuderia di Toto Wolff domina con 363 punti totali davanti a Ferrari (228) e Red Bull (169).

Purtroppo il meteo non promette nulla di buono con probabili piogge sia nella giornata di oggi sia per quella di domani con un temperatura di circa 21 gradi, non propriamente estiva.

Qualifiche GP Silverstone, diretta tv e streaming

Le qualifiche del GP di Silverstone cominceranno alle ore 15 (le 14 orario inglese) e saranno visibili sul canale satellitare Sky, più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) con il commento affidato a Carlo Vanzini e Marc Genè, mentre sia prima che dopo ci sarà lo studio “Paddock Live Qualifiche” dove dal paddock ci saranno analisi, interviste e pronostici con Federica Masolin, Jacques Villenueve e Davide Valsecchi che racconteranno le emozioni del pre e post qualifiche.

Un’altra possibilità di seguire il sabato inglese sarà quello di sintonizzarsi su Canale 8 (in chiaro, ch. 121 del decoder e ch. 8 del digitale), dove prima e dopo le qualifiche ci sarà lo studio con il giornalista Davide Camicioli e i suoi ospiti. Inoltre per gli appassionati di social, si potranno commentare le gesta dei propri beniamini utilizzando gli hashtag #SkyF1 e #SkyMotori.

Un'alta modalità di seguire il meeting monegasco sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell' abbonamento.