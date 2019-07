Mondiale piloti

Hamilton 223

Bottas 184

Verstappen 136

Vettel 123

Leclerc 120

Gasly 55

Sainz 38

Raikkonen 25

Norris 22

Ricciardo 22

Hulkenberg 17

Magnussen 14

Perez 13

Kvyat 12

Albon 7

Stroll 6

Grosjean 2

Giovinazzi 1

Mondiali costruttori

Mercedes 407

Ferrari 243

Red Bull Racing Honda 191

McLaren Renault 60

Renault 39

Alfa Romeo Racing Ferrari 26

Racing Point BWT Mercedes 19

Scuderia Toro Rosso Honda 19

Haas Ferrari 16

Williams Mercedes 0

Le dichiarazioni dei piloti al termine della gara

Hamilton: “Mi manca il respiro,non riesco neanche a spiegare quanto sono fiero oggi,davanti al mio pubblico di casa e alla mia famiglia,al mio team. Vedevo tutte le bandiere britanniche sugli spalti giro dopo giro. Sono davvero grato a tutta questa gente,mi sono sentito come se fosse la prima volta. Spero si siano goduti questa giornata. Le sei vittorie qui? Non avrei mai potuto farlo senza questa gente,il mio team,i ragazzi in fabbrica,tutti coloro che mi sostengono per tutto l’anno. Quando dico grazie al team mi riferisco a duemila persone,io sono solo una ruota nell’ingranaggio. Sono immensamente felice di far parte di questo team”

Bottas: “Non ho molto da dire,congratulazioni a Lewis,ha fatto una grande gara. Io mi sono fermato prima e stavo controllando il gap sul pit-stop. In sostanza stavo vincendo la gara,ma poi c’è stata la Safety Car e Lewis si è potuto fermare e mi ha fregato. Mi sono dovuto poi anche fermare alla fine,non è stata la mia giornata. Il passo è stato buono,dobbiamo continuare su questa strada. Il risultato di ieri è stato positivo e anche il passo gara è stato buono e ho lottato bene. Continueremo a lottare,sicuramente non è il momento di arrendersi”

Leclerc: “Probabilmente è stata la gara che mi sono goduto di più in tutta la mia carriera in F1. Grandioso concludere al terzo posto. Oggi è stata davvero molto difficile,i primi due stint non sono andati come volevamo. Con la gomma dura eravamo molto forti,ma purtroppo con la Safety Car abbiamo perso un po’ di posizioni e non è stato grandioso per noi. Ma sono molto contento di concludere al terzo posto e della battaglia che abbiamo fatto in pista. L’ultima gara mi ha aperto gli occhi per certi versi,perché mi ha mostrato quanta strada possiamo fare ed è bello per la F1 avere queste battaglie al limite e sono molto contento che questa gara sia andata così”